Las estrellas de cine sucumben a la tele

Hubo un tiempo en que para la industria televisiva era impensable que una estrella de Hollywood en activo aceptase participar en una serie. Ese formato se reservaba para actores específicos del medio y para viejas glorias. Los protagonistas de taquillazos, como mucho, accedían a realizar excepcionalmente un cameo en algún título de moda.

Ese era el caso de 'Friends', donde aparecieron esporádicamente nombres como Brad Pitt, Bruce Willis, Reese Witherspoon, Julia Roberts, Susan Sarandon, Winona Ryder o Sean Penn. Pues bien, la mayoría de estos ya han caído rendidos a las series. A Sarandon, por ejemplo, pudimos verla en 'Feud'; a Witherspoon en 'Big Little Lies' y 'The Morning Show'; y a Roberts, en 'Homecoming'. Los que aún se resisten no tardarán en cambiar de proceder. Las variadas temáticas, la proyección y los holgados presupuestos son razones más que convincentes para que den el paso. Si han conseguido convencer a Meryl Streep pueden lograrlo con cualquiera.

Los últimos en sucumbir han sido Al Pacino y Richard Gere, que estrenan este mes sendas producciones. El primero no es estrictamente nuevo en estas lides, puesto que protagonizó una miniserie en 2003, 'Angels in America', una apuesta de HBO dirigida por Mike Nichols pero con criterios más cinematográficos. Ahora regresa con Amazon con un proyecto de diez capítulos en el que el veterano actor dará vida a un cazador de nazis en el Nueva York de los años 70, con el fin de impedir la creación de un cuarto reich en Estados Unidos.

David Weil se pone al frente de esta serie producida por Jordan Peele que, según han indicado sus creadores, toma su argumento de hechos reales (tras la Segunda Guerra Mundial surgieron grupos similares ante el temor de nuevas contiendas). En la ficción quien encabezará la organización será Pacino que, tras descubrir que altos cargos nazis se han infiltrado en la sociedad americana, reclutará a varios profesionales para combatirlos. Josh Radnor y Carol Kadne, entre otros, acompañan al intérprete -que pelea esta noche por un Óscar en la categoría de mejor actor de reparto- en esta producción que se estrenará el próximo día 21.

Antes podremos disfrutar del debut seriéfilo de Richard Gere. Su vinculación con este medio se limitaba hasta el momento a un par de 'tv movies' y a un papel episódico en la mítica 'Kojak' en 1976. Estrenada el año pasado en la BBC el drama 'MotherFatherSon' coloca al protagonista de 'Pretty Woman' y 'American Gigolo' en el centro de la historia de un poderoso empresario de medios de comunicación que debe replantearse su vida cuando su hijo, víctima de la presión por las expectativas generadas por su padre, sufre un derrame cerebral.

Escrita y producida por Tom Rob Smith, ganador de un Emmy por 'American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace', parte de las grabaciones de esta ficción se desarrollaron en España y cuenta con la participación de Elena Anaya. Se podrá seguir a través de la plataforma Starzplay a partir del próximo 13 de febrero. Las críticas no fueron demasiado entusiastas en Gran Bretaña con este título, que tampoco satisfizo al propio Gere, aunque por razones diferentes. Al actor se le hizo duro estar seis meses interpretando el mismo personaje, acostumbrado a rodajes más cortos.

Tal vez lleguen experiencias mejores que animen a la estrella de Hollywood a repetir, como les ha ocurrido a algunos compañeros suyos. Tal es el caso de Nicole Kidman, que tras 'Big Little Lies', ya tiene nueva ficción lista, 'The Undoing', que HBO presentará en mayo. O de Ewan McGregor, quien después de 'Fargo' prepara una producción sobre Obi-Wan para la plataforma de Disney. Winona Ryder, a quien vimos en 'Show me a hero' y 'Stranger things', vuelve a trabajar con David Simon en 'La conjura contra América', que HBO lanzará en marzo.

Un caso singular es el de Cate Blanchett, que tras algún episodio al comienzo de su carrera y un par de miniseries menores en los años 90 ha aceptado dos producciones televisivas que prometen y verán la luz en 2020, 'Mrs. America', sobre la polémica legisladora Phyllis Schlafly, y 'Stateless', en torno a cuatro desconocidos en un centro de detención de inmigrantes en el desierto australiano.