Horario y dónde ver los Premios Óscar 2020

El Dolby Theater de Hollywood Boulevard en Los Angeles recibe un año más a las estrellas de cine más famosas del mundo en la entrega de los Premios Óscar, que reconocen a las mejores producciones del año anterior. La noche de los Oscars de Hollywood llega al mundo entero gracias a la señal emitida por el canal ABC Entertainment; en España se puede ver en Movistar + con un programa especial que comienza a las 23.05 españolas de este domingo 9 de febrero con un programa conducido por Cristina Teva, Pepa Blanes y María Guerra. Desde las 0.30, la esperada alfombra roja muestra la entrada de los candidatos e invitados a la gala, en la tradicional pasarela de moda y ocurrencias que precede a la gala, que comienza a las 2.00 del lunes 10. La gala podrá verse en Movistar Estrenos, mientras que la alfombra roja también podrá verse en #0.

En la red social Twitter, la cuenta oficial de la Academia de Hollywood irá dando noticias en vivo: @TheAcademy. En Movistar será #Oscar2020.

'Dolor y gloria' de Almodóvar y 'Klaus' de Pablos, entre los nominados españoles

En este 2020 hay representación española entre los candidatos gracias a ‘Dolor y gloria’, de Pedro Almodóvar, que opta a la mejor película en habla no inglesa, y al protagonista de la cinta, Antonio Banderas, que está entre los cinco mejores actores del año para los académicos. Es la cuarta vez que el cineasta manchego acude a los Óscar. "Hoy he estado con una de las actrices, no quiero decirte quien, es una de las nominadas", ha declarado en Los Ángeles sin dar más pistas.

Además, la película de animación ‘Klaus’, del madrileño Sergio Pablos, tiene muchas posibilidades de ser la mejor en este apartado; llega con el aval de su éxito en Netflix, y compite contra dos productos de grandes estudios como ‘Toy Story 4’ o ‘Cómo entrenar a tu dragón 3’.

Por segundo año consecutivo, la gala no tendrá un presentador principal, sino que se limitará a ir dando paso a quienes presenten cada categoría. Tras el desliz de Pedro Almodóvar en su triunfal noche de los Goya, se sabe que Penélope Cruz podría entregarle el premio en película de habla no inglesa, aunque ahí parece tener todas las papeletas la coreana ‘Parásitos’, que apunta a salir con más de un premio en la gala. Entre las actuaciones musicales previstas hay que contar con la sensación adolescente Billie Eilish y nombres como Janelle Monae, Cynthia Erivo (candidata a mejor actriz), Elton John, Idina Menzel, Chrissy Metz y Randy Newman.

La catalana Gisela cantará en los Óscar

Gisela, cantante catalana y ex concursante de Operación Triunfo, será una de las voces que se subirán al escenario del Dolby Theater de Los Ángeles para acompañar a Idina Menzel cantando la canción 'Into the unknown' de la película 'Frozen 2'. La solista ha declarado sentirse muy emocionada por cantar junto a representantes de Dinamarca, Alemania, Japón, América Latina, Noruega, Polonia, Rusia y España.

Las favoritas de los Óscar 2020

Salvo sorpresa, el premio a la mejor película parece estar entre ‘El irlandés’ de Martin Scorsese, la bélica ‘1917’ de Sam Mendes, ‘Érase una vez en Hollywood’ de Quentin Tarantino o ‘Joker’, de Todd Phillips, con ventaja para las dos primeras. Nadie parece poder disputarle la estatuilla a mejor actor a Joaquin Phoenix por ‘Joker’, mientras que Saoirse Ronan por ‘Mujercitas’, Scarlett Johansson por ‘Historia de un matrimonio’ y Renee Zellweger por ‘Judy’ pelearán por ser la mejor actriz; Mendes apunta a mejor director, aunque Tarantino y Bong Joon Ho (‘Parásitos’) tienen sus opciones. Kathy Bates (por ‘Richard Jewell’) parece llevar ventaja a Laura Dern (‘El escándalo’) entre las actrices de reparto, mientras que Brad Pitt y Joe Pesci son los que parecen tener más papeletas en actor de reparto en una selección veterana y estelar que también incluye a Al Pacino, Anthony Hopkins y Tom Hanks.

