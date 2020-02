Miguel Ángel Berna vuelve a pisar las tablas del Teatro Principal

No va a ser un récord, pero casi: basta recordar que su espectáculo 'Savia nueva', junto a Carmen París, también ofreció nueve funciones en el Teatro Principal. Pero Miguel Ángel Berna (Zaragoza, 1968) ha dado una nueva vuelta de tuerca a su trayectoria artística, y si su última aparición en escena en su ciudad natal fue en noviembre pasado ante casi 5.000 personas en el Príncipe Felipe, ahora se va a recoger sobre sí mismo para plantear un espectáculo más íntimo y cercano. En 'Jota', que se presentará entre el 23 de abril y el 3 de mayo en el Teatro Principal, el espectador casi podrá escuchar los latidos del bailador durante su actuación: bajo la dirección musical de Alberto Artigas, apenas una voz (la cantadora Irene Alcoceba) y cuatro músicos (además del propio Artigas a las cuerdas, Josué Barrés, Guillermo Mata y Miguel Ángel Fraile) le acompañarán durante 80 minutos de espectáculo en los que jamás abandonará el escenario. Bailarán con él los dos artistas que mejor conocen lo que le bulle en la cabeza: Manuela Adamo y Pablo Pérez.

En el espectáculo de noviembre pasado, en el que Berna hacía balance de sus 40 años en escena, el público pudo disfrutar de una novedad, la de escuchar, sonorizadas, las que han sido las grandes compañeras del bailador, sus castañuelas. Volverán a aparecer ahora en el Principal, en 'Jota', con todas las coreografías de nueva creación pero no todas de Berna. El bailarín y bailador zaragozano lleva un tiempo trabajando con Cesc Gelabert, coreógrafo catalán que ha incorporado nuevos lenguajes a la danza contemporánea. En escena, pues, se verá a un 'nuevo' Berna, y más si se tiene en cuenta que parte del espectáculo está protagonizado por la jota de orquesta (Liszt, Bretón, Tárrega...). "Necesitamos romper barreras y tender puentes para que la gente se pueda entende -subraya Berna-. Yo he descubierto con Cesc movimientos que no sabía que estaban dentro de mí. Habitualmente he sido mi porpio coreógrafo y esta es una experiencia distinta. Pero lo importante es crecer como artista".

Ahora que se cumplen 25 años del estreno del primer espectáculo de Berna en el Principal, 'Jota' busca establecer nuevos lazos entre tradición y modernidad. "Lo que nos une a la vida y a la muerte es la tradición -señala el artista-. Todo nace, muere y se regenera. Ya en el espectáculo de noviembre intentábamos tender puentes y ahora que estamos hablando de que queremos que la jota aragonesa sea Patrimonio de la Humanidad, los vemos más necesario que nunca".

Quizá el formato cercano al público sirva mejor a las intenciones de Berna, que lleva años reclamando que la jota se baile no solo en los grandes escenarios, también en la calle. "Los estereotipos son, en realidad prisiones, y yo he bailado mucho sobre los escenarios pero poco a pie de calle. Este espectáculo quiere beber del pasado pero mirar al futuro trabajando desde el presente". Las entradas para 'Jota' (5-25 euros) ya están a la venta.