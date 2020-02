El Vive Latino garantiza su éxito de público tras haber despachado ya 11.000 abonos

El Vive Latino, que se celebrará en Zaragoza por primera vez los próximos 11 y 12 de septiembre, ya puede presumir de su éxito de convocatoria. Se presentó a mediados del pasado diciembre y en poco más de un mes se han despachado 11.000 abonos para los dos días de conciertos, a un ritmo que supera las mejores previsiones de la organización. La mayoría de estos compradores son aragoneses, aunque ha habido demanda de toda España y también de otros países. De entre los internacionales, el grupo más apreciable corresponde a México, donde nació este festival en 1998; tanto, que incluso se está planteando fletar vuelos chárter para facilitar su asistencia. Las entradas de día se ponen a la venta este jueves (a las 10.00), al tiempo que se anunciará el reparto de las bandas y los solistas españoles y latinoamericanos que van a actuar, 36 en total, entre las dos jornadas.

Una vez asegurado que la fiesta musical en lo que fuera el recinto de la Exposición Internacional de 2008 en el meandro de Ranillas será multitudinaria, podrán ampliarse en los próximos meses los complementos que enriquezcan la experiencia de los asistentes al festival: en cuanto a aparataje escénico, en la oferta de bares y restauración... "No es lo mismo producir para 10.000 personas que para 50.000", resumió ayer el promotor Nacho Royo, mánager de Enrique Bunbury y que ha peleado durante años para que el Vive Latino tuviera esta edición zaragozana. "Todo está yendo muy bien hasta ahora. Ya tenemos garantizados los 22.000 asistentes y los objetivos se van cumpliendo con creces. En la organización estamos muy contentos. El festival va ganando todo el rato. El espacio es enorme y podemos seguir creciendo, aunque no vamos a vender todo lo posible. Si se disparan las ventas, cortaremos, porque queremos garantizar la comodidad ante los escenarios y en el discurrir entre uno y otro", añadió.

Tras un lanzamiento promocional de abonos en la campaña navideña al precio de 99 euros, estos se siguen comercializando a 120. Las entradas de día costarán 70.

Según lo vendido hasta ahora, las tres provincias aragonesas aportan casi el 60% de las asistencias confirmadas al festival. El resto de los 11.000 abonos se han repartido fundamentalmente por otras comunidades autónomas, aunque algunos hayan salido fuera del país, como los cerca de 300 que han ido a México. Allí, el Vive Latino se ha consolidado con el paso de los años como la cita más importante del rock y otras músicas cercanas (reggae, rap, electrónica) de Hispanoamérica, que está organizada por Ocesa, un gigante en la producción de espectáculos, líder del sector en esas tierras. Los días 14 y 15 de marzo próximos tendrá lugar su próxima edición en el Foro Sol Ciudad de México, con un cartel en el que aparece el rapero zaragozano Sho-Hai junto a algunos nombres más que también repetirán en la Expo en septiembre: Andrés Calamaro, Babasónicos, Leiva, Nortec o Vetusta Morla.

"Allá hay mucha expectación también porque el festival se vaya a hacer por primera vez en España", explicó Royo. Parte del equipo organizador mexicano se trasladará a comienzos de primavera a Zaragoza para sumarse a quienes ya trabajan aquí en la producción. Y en septiembre próximo, si la demanda se mantiene alta –que es lo que apuntan las primeras ventas–, podrían llegar a fletarse vuelos chárter de la compañía Wamos Air, del mismo grupo que Nautalia Viajes (patrocinadora del festival), para traer a público desde el país norteamericano.

En el Vive Latino zaragozano abundarán los músicos con mucho gancho popular, entre los nacionales y los venidos de Latinoamérica. Además de los ya citados que antes habrán actuado en Ciudad de México, aquí comparecerán Ara Malikian, León Benavente, Miss Caffeina, Viva Suecia, Taburete, Iván Ferreiro, Rulo y la Contrabanda, Carlos Sadness, Sidonie, Bebe y Mikel Erentxun, o Café Tacvba, Aterciopelados, Babasónicos, el Instituto Mexicano de Sonido, Mon Laferte, Carla Morrison, Ximena Sariñana, Mula... De casa estarán Enrique Bunbury, otros dos componentes de grupo Violadores del Verso –Kase.O y R de Rumba–, Lionware, Face Down Ass Up y The Dollar Club.

Reparto del cartel por días de los grupos y solistas del Vive Latino

El Vive Latino, en cuya organización participa el Ayuntamiento de Zaragoza, mantendrá durante un maratoniano fin de semana musical de septiembre tres escenarios operativos en la Expo: en la explanada del Palacio de Congresos, otro en el anfiteatro a orillas del Ebro y uno más en la zona de islas.

Este jueves, con la venta de entradas por día, se anunciará también cómo se reparten entre las dos jornadas a los grupos y solistas que componen el cartel. Puede adelantarse que el viernes 11 de septiembre, por ejemplo, se espera a Vetusta Morla, León Benavente, Sho-Hai, Aterciopelados y Molotov. El sábado 12 actuarán Calamaro, Kase.O, Iván Ferreiro, Rulo y la Contrabanda, Bebe y Mon Laferte.