Las mejores frases de 'Amanece que no es poco', de José Luis Cuerda

José Luis Cuerda, fallecido este martes a los 72 años en Madrid, dirigió en 1988 'Amanece que no es poco', una película que forma parte de la historia del cine español. Se trata de un film coral de humor absurdo y con un guion surrealista repleto de situaciones delirantes en un pueblo de la Sierra de Albacete.

Trata de un joven ingeniero español que trabaja en la Universidad de Oklahoma y regresa a España para disfrutar de un año sabático. Junto a su padre, llega a un remoto pueblo de la montaña que parece desierto, aunque en realidad todos los vecinos están en misa, como cada día del año. En su elenco ("el mejor reparto del cine español", en palabras del gran Luis García Berlanga) destacan José Sazatornil (Saza), como el cabo Gutiérrez; Antonio Resines, como Teodoro; Luis Ciges, como el padre de Teodoro; Casto Sendra (Cassen), como el cura párroco; Aurora Bautista, como la Pádington, esposa de Bruno; Enrique San Francisco, como Cascales; Pastora Vega, como la labradora que siembra un hombre; Chus Lampreave, como la señora Catalina Álvarez; Manuel Alexandre, como Paquito, el padre del cura y levitador; María Isbert, como Adelaida; Miguel Rellán, como Carmelo; Guillermo Montesinos, como el suicida; Rafael Alonso, como el Alcalde; Antonio Gamero, como el feriante; Gabino Diego, como portavoz estadounidense; Ovidi Montllor, como Pascual; Carmen de Lirio, como doña Rocío; Queta Claver, como doña Remedios; Fedra Lorente, como Susan; Violeta Cela, como Mercedes; Fernando García Valverde (Tito Valverde), como el labrador intelectual; Ferran Rañé, como Mariano; Arturo Bonín, como Bruno; y Paco Hernández, como don Roberto, el maestro.

Estas son algunas de las frases antológicas de 'Amanece que no es poco':

-¡¡¡Que no grite usted tanto madre, que se le va salir el ombliiiiigooo!!!!

- Yo me enamoré una vez, don Alonso, y me dio muy buen resultado.

- Oye, tu hijo es muy negro.

- Pues si ves por las ingles…

- Calabaza, yo te llevo en el corazón...

- Tú no eres negro, tu eres minoría étnica.

-Sí, minoría étnica, pero negro como un tizón

- Alcalde, todos somos contingentes pero tú eres necesario.

- Puta electa ejerce por tercer cuatrienio consecutivo con el beneplácito general.

- El rizoma de los replantaos es como el del lirio común...

- Yo por fin crecí y pude salir del huerto...

- ¡Se te está muriendo divinamente, te lo juro! Tenía ganas de que vinieras para poder decírtelo. Puedes estar orgulloso, ¡de verdad!, de los años que llevo de médico nunca había visto a nadie morirse tan bien como se está muriendo tu padre. Qué irse, qué apagarse, con qué parsimonia. Estoy disfrutando que no te lo puedes ni imaginar...

- ¿Y él sufre?

- Por fuerza, seguro que sí, ¿no ves que se le está yendo la vida?

-Yo es que quería defender a los americanos, porque también tienen cosas positivas.

- ¡Viva el munícipe por antonomasia!

- Es que me has dado tanto gusto, que me has embarazado...

- Sí mujer, pero parirlo a los cinco minutos de haber realizado el acto...

- Le dije a usted, cuando me pidió permiso para ejercer de escritor en el pueblo, que era mejor que hiciese lo que hacen los otros sudamericanos, que unos días van en bici y otros huelen bien. (...) Y ahora me dicen que ha escrito usted "Luz de agosto", la novela de Faulkner, ¡de William Faulkner! (...) ¿es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Faulkner?. Pero hombre, copiar a Faulkner..... ¿ no podía hacer lo de los otros sudamericanos, que unos días van en bici y otros huelen bien?-

- Hijo, en este pueblo no hay ni dios, o son todos unos hijos de puta. O son unos hijos de puta que se hacen pasar por fantasmas.

-Supongo que me respetarás, ¿eh, Teodoro?

-¿Qué guarrada está usted pensando, padre?

-Déjate, déjate, que un hombre en la cama siempre es un hombre en la cama ¿eh?

- Trae algo de Góngora, que tengo yo cuerpo de Góngora.

- ¡Queremos que la novia sea comunal !

- Con sus don ventrículos y sus dos aurículas ....la sangre cabalga como el malo en las películas...Corazooonnn...Corazooonnnn.

- Lo de dar guantazos es un esquema muy sintético que conviene utilizar poco, y utilizarlo bien. Casi en plan poético, diría yo. ¡Zas-zas! Como algo prodigioso. ¿Tú me entiendes?-

La hepatitis por comer almejas crudas y otras anécdotas de la película

Una película tan surrealista deparó anécdotas a su altura, como prueban las siguientes peripecias:

_ José Luis Cuerda no pudo asistir al estreno de la película en el cine Gran Hotel de Albacete en 1988 porque pilló una hepatitis "tomando unas almejas crudas en Salamanca”, explicó numerosas veces el director de cine. “Estuve un par de meses fastidiado”.

- De Albacete fue al cine Proyecciones de Madrid, donde solo aguantó un mes porque decían que las películas que había en ese cine tenían que recaudar un millón y medio de pesetas a la semana, declaró Cuerda en su día. A la tercera o cuarta semana, cuando había recaudado un millón doscientas mil, la quitaron para poner 'Presidente por accidente', de Paul Mazurksy. "Hizo 350.000 pesetas la primera semana pero la mantuvieron porque era americana y de la misma distribuidora”, declaró el director de 'Amanece que no es poco'.

-Las primeras críticas fueron duras. La calificaban de "chorrada".

- "Horrible", era el calificativo que usaba Cuerda para definir el rodaje, que se desarrolló en seis semanas de un caluroso verano en las que los actores iban y venía a Madrid, en tren, en coche. "Y eso que en el pueblo nos ayudaron mucho", afirmaba el director.