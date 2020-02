El pasado industrial de la provincia de Teruel, retratado por Pedro Pérez Esteban

"Con la fotografía construyo mis recuerdos. Nací en Teruel, emigré a Zaragoza, donde he vivido durante más de 30 años y ahora, ya de vuelta, utilizo la cámara para reconstruir mis recuerdos". En la trayectoria creativa de Pedro Pérez Esteban (Teruel, 1961) hay varios hitos importantes, desde su primera individual, 'Pasiones, humores y deseos', en 1989, hasta trabajos tan aplaudidos y premiados como 'La mirada del mar', en la que recorría las islas del archipiélago canario. A principios de 2013 empezó a trabajar en 'La arena del tiempo', exposición inaugurada hace unos días en la Casa de los Morlanes de Zaragoza, y en la que el fótografo pasea una mirada desolada, pero también sin prejuicios, por el pasado industrial de su provincia natal.

La muestra, que puede visitarse hasta el 12 de abril, y que en junio viajará hasta el Museo de Teruel, reúne noventa y tres fotografías, en su mayor parte en blanco y negro, que se articulan en cinco bloques temáticos: 'Minería', 'El Utrillero', 'La Central', 'Naufragios' y 'Desde las entrañas'.

"Esta línea de trabajo empezó hace más de una década, con el libro 'Masada-Signos'. Fue el escritor José Giménez Corbatón el que me metió el gusanillo de fotografiar edificios e instalaciones fosilizados en el tiempo. La idea de esta exposición, en concreto, nació a finales de 2013 y la terminé el año pasado. Vivo en Andorra y tanto la localidad, como su entorno, ofrecen innumerables testimonios de lo que ha sido un siglo de producción minera que ha tocado a su fin. El tema estaba ahí pidiendo que me ocupara de él. Toda la muestra gira en torno a lo que ha supuesto el carbón en la provincia de Teruel".

Carbón como materia que se extrae de las entrañas de la tierra pero, también, como materia que tiene que ser transportada en ferrocarril a las ciudades donde se consume, y materia que es empleada para producir energía. El cuarto apartado de la muestra, 'Naufragios', está integrado por dípticos en los que Pérez Esteban ha dibujado paisajes imaginarios. Y la exposición se cierra con 'Desde las entrañas', otra serie de dípticos en las que los lugares de trabajo, las instalaciones ahora vacías, dialogan con el retrato de alguien que trabajó en ellas.

"En la provincia de Teruel puedes encontrar lugares como Andorra, con muchos mineros pero no demasiados vestigios de la actividad minera -señala Pérez Esteban- y otros en los que hay vestigios pero no mineros. He querido representarlo todo bien, aunque en la muestra no están representados todos los lugares posibles, obviamente".

Pedro Pedro Pérez Esteban (Teruel, 1961) ha publicado libros como 'Teruel. Pura luz', 'Piel de otoño', 'Morir al raso' o 'Memoria difusa'. Buena parte de ellos están protagonizados por instalaciones y construcciones abandonadas, congeladas en el tiempo, fosilizadas. "Me atraen mucho los espacios comidos por los años -señala-, pero que tienen más vida de lo que parece. Son espacios que emite sonidos, que viven, y que en cierta medida nos muestran una época floreciente de la provincia de Teruel, hoy muy abandonada. Qué mejor muestra de ese florecimiento que el hecho de que solo el 25% de los retratos que he realizado corresponde a turolenses. El 75% restante corresponde a andaluces, extremeños, gallegos, asturianos... que vinieron aquí en busca de trabajo".

Su próxima exposición tiene una inspiración bien distinta. Será en Tenerife, dentro de unos meses, y recogerá sus vivencias en torno a una pequeña escuela en Tanji, Gambia, país al que ha viajado en varias ocasiones durante los últimos años.