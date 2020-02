‘Las cosas que no puedo ver’, el nuevo disco de los zaragozanos Señoras y Bedeles

Antes de escuchar el nuevo trabajo del trío zaragozano Señoras y Bedeles, como en todo buen producto que se precie, conviene observar que contiene trazas de Los Bengala, Tachenko, El Brindador, Ricardo Vicente, Volcanes, Cuti Vericad, The Faith Keepers o Picore, entre otras bandas y artistas. En todos estos proyectos militan o han militado los miembros de la formación compuesta por Guillermo García (bajo, teclados y voz), Borja Téllez (batería y voz) y David García ‘Libi’ (guitarra y voz), que el pasado jueves lanzó ‘Las cosas que no puedo ver’, un nuevo disco tras la publicación de su álbum de debut ‘Las cuatro hermanas’, en 2017.

El pasado 27 de diciembre, en el Gilda Fest celebrado en Las Armas, Señoras y Bedeles ofreció un anticipo de este LP, compuesto por nueve temas que exploran un sonido propio a partir de influencias de grupos como Devo, Television, Talking Heads, XTC, The Jam, Gang of Four o The Stranglers.

«Somos tres músicos con un montón de influencias diferentes, venimos de proyectos muy diferentes y digamos que esos sonidos de finales de los 70, 80 e incluso de los 90, del art punk, new wave, incluso del primer indie rock, nos gustan mucho y en ese sentido fluye un poco la música que hacemos. Pero no hay una búsqueda de un estilo concreto ni nada parecido. Realmente es el sonido de Señoras y Bedeles y las canciones tienen la identidad de Señoras y Bedeles», señala Borja Téllez, batería del grupo.

La solvencia y el oficio de García, Téllez y Libi, curtidos en cientos de escenarios, se plasma en un trabajo rebosa energía y fuerza en los coros, una constante en todas sus canciones, desde ‘Amigos fungibles’ a ‘Cuadradito negro’, pasando por ‘Crisis’, ‘Protagonistas’, ‘Hombre honesto’, ‘Los problemas crecen’ o ‘Nacida en una rave’.

La edición de ‘Las cosas que no puedo ver’ ha corrido a cargo de Señoras y Bedeles y propio grupo se ha encargado de la producción del disco, en su parte física, en la que también ha participado el bar Gilda. En cuanto a su distribución digital ­–disponible en plataformas digitales– la banda ha echado mano del sello Wild Lion Records (Los Bengala, The Fire Tornados, Volcanes).

‘Hágalo usted mismo’

Los tres músicos también son autores del videoclip del tema ‘Amigos fungibles’. «Lo grabamos en casa de Libi y toda la idea viene de Guille. Nos gusta hacer cosas así, un poco divertidas, con una identidad ‘Do it yourself’ (hágalo usted mismo) y conseguir con pocos medios transmitir una idea, un sentimiento», comenta Téllez.

Sobre el proceso de grabación, el músico explica que «se realizó una preproducción previa de todo el disco. Digamos que fue grabado dos veces. La primera de ellas tuvo lugar en Yeste, cerquita de Ayerbe, en Lacasia de la Música, con Sergio Lacasia. Este proceso nos sirvió para construir el álbum, ver cómo funcionaban las canciones, qué cosas cambiar, qué sonidos y qué cosas aportar... Una vez completada esta fase, unos meses después, entramos a grabar con Cristian Barros en Puk Estudios, en Zaragoza».

Señoras y Bedeles ha celebrado este fin de semana el lanzamiento de su segundo disco de la mejor manera posible: sobre el escenario, con sendas actuaciones en Orense, anteayer, y Lugo, ayer. Todavía no han puesto fecha para la puesta de largo de su nuevo trabajo en Zaragoza pero avanzan que será «al cierre de la gira iniciada». Antes, se subirán al escenario del festival Slap! Indoor 2020, cuyo cartel reunirá el próximo 21 de marzo a Guadalupe Plata y Pony Bravo, Rolando Bruno, Joseba Irazoki y, por supuesto, Señoras y Bedeles.