Un móvil que resiste caídas de metro y medio sobre asfalto y no parece un tanque

Si nos ceñimos a la hoja clásica de especificaciones, el Cat Phone S52 no destaca en ninguno de sus componentes. Su procesador, un Helio P35 de Mediatek no es para echar cohetes, es funcional pero no satisfará a los más jugones que tendrán que recortar los gráficos para que los juegos más exigentes no se ejecuten con tirones. Afortunadamente cuenta con 4 GB de RAM que le aseguran fluidez en la multitarea y es bastante solvente ejecutando las aplicaciones del día a día tanto para trabajar y como para entretenerse.

Solo tiene dos cámaras, una por delante y otra por detrás. Algo que parece un pecado hoy en día y que impide hacer fotografías de gran angular o zoom óptico. Sin embargo, el resultado, tanto del sensor trasero de 12 Mpx f/1.8 con tecnología Dual Pixel como de la cámara de selfis de 8 Mpx, es el mejor que hemos obtenido en un móvil ruguerizado.

La batería de 3.100 miliamperios con carga rápida llega bien al final del día, pero tampoco se le puede pedir ir más allá con ese amperaje y cabe mencionar que otros teléfonos de similares prestaciones en resistencia están equipados con baterías de más de 4.000 mAh. Eso sí, este depósito comedido contribuye a que el S52 tenga también un perfil más fino que la media de dispositivos de este tipo, 9,69 mm, y un peso de ‘solo’ 210 gramos.

El Cat Phone S52 es un teléfono que no destaca por sus especificaciones técnicas clásicas si no por su resistencia a altas temperaturas, agua, polvo y, sobre todo, a las caídas.

Tampoco destaca el S52 en su apartado multimedia. La pantalla IPS de resolución HD carece de los colores vibrantes o la alta resolución ya omnipresente en los móviles de gama media, y el resultado de su altavoz con sonido mono es correcto pero carece de profundidad.

Lo mejor del Cat Phone S52 es sin duda que se trata de un dispositivo realmente resistente: es capaz de aguantar bajo del agua hasta 35 minutos a una profundidad de metro y medio; soporta temperaturas entre los 65 grados centígrados y los 30 bajo cero durante hasta 24 horas; además está garantizado para caídas de hasta 1,5 metros sobre el pavimento de la calle sin que su pantalla sufra daños. Durante varias semanas hemos probado este Cat Phone y lo hemos sometido a diferentes pruebas de resistencia –incluyendo caídas voluntarias e involuntarias– y el teléfono no ha sufrido daños, más allá de algún rasguño en su perfil metálico.

En definitiva, el Cat Phone S52 es un teléfono con un diseño no excesivamente agresivo, indicado para aquellos que estén dispuestos a renunciar a algunas de las características de un teléfono ‘premium’ –como una pantalla de alta resolución, un procesador súper potente o cuatro o cinco cámaras–, para poder disfrutar de un ‘smartphone’ totalmente funcional sin miedo a que una mala caída rompa su pantalla o dañe irremediablemente el dispositivo. Su precio oficial ronda los 500 euros, aunque algunas ofertas lo sitúan actualmente en 460.