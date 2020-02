‘Un americano en París’ vuelve al cine con una orquesta en directo de 70 músicos

Hace ya bastantes días que un cartel anuncia a la entrada de los cines Palafox, sobre el acceso al pasaje, la proyección de ‘Un americano en París’ que hoy por fin podrá disfrutarse en la sala 4 del cine Palafox de Zaragoza (19.00). El pasquín sirve de guiño a la época dorada del cartelismo tradicional –que durante 32 años brilló en las marquesinas de los cines de Zaragoza gracias al talento de Josep Martí, y cuyo testigo recogieron los hermanos Luis Ángel y José Joaquín Blasco– y también es un homenaje al cine musical que, entre sus principales referencias, cuenta con el título que esta tarde se exhibe en la capital aragonesa en versión original subtitulada y con música en directo. Nada menos que 70 músicos interpretarán las composiciones de George Gershwin que conforman la banda sonora de la película.

Con esta nueva iniciativa, la Orquesta Camera Musicae, bajo la dirección de Anthony Gabriele, regresa a la capital aragonesa tras su anterior visita, en la que deleitaron a los espectadores con la interpretación de la banda sonora del filme ‘Vértigo’, de Alfred Hitchcock, en diciembre de 2018.

‘Un americano en París’, dirigida por Vincente Minelli y protagonizada por Gene Kelly y Leslie Caron, fue galardonada en 1952 con seis premios Óscar (película, guión, fotografía, dirección artística, vestuario y música). La cinta de Minelli aborda una historia romántica en la que Jerry Mulligan (Gene Kelly), un pintor americano en París, se enamora de Lise Bouvier (Leslie Caron), la prometida de su amigo Henri Baurel (George Guétari). La música, las coreografías y los números que se suceden a lo largo de la película han convertido a esta obra en una de los mejores musicales de la historia del cine.

Su estreno en la capital aragonesa tuvo lugar el 23 de octubre de 1952, en el cine Coliseo Equitativa y se anunció como «apoteósico, la película más ingeniosa que ha producido Hollywood en muchos años». Al día siguiente, la crítica calificó el filme como una «obra maravillosa, en muy contados aspectos discutible» y destacaba la capacidad de los actores para dar «ligereza, suavidad, encanto y perfección a la gran película que se estrenó ayer en el Coliseo Equitativa».

Inspirada en Gershwin

La proyección de esta tarde en Zaragoza viene precedida del pase que ayer tuvo lugar en Valencia y que a partir de mañana prosigue su gira en Sevilla, Madrid y Barcelona. La orquesta de 70 músicos, bajo la dirección de Gabriele, interpretarán en sincronía con la proyección de la película la banda sonora que integra varias composiciones de George Gershwin.

‘Un americano en París’ no partió de una mera adaptación de un musical de Broadway sino que la idea original de la película partió de la pieza sinfónica de George Gershwin compuesta en 1928. Esta composición musical se incluyó de manera sobresaliente en el número final de 17 minutos, filmado en Technicolor por Minelli, en el que aparecen varias referencias a pintores impresionistas franceses como Renoir o Toulouse-Lautrec. El filme cuenta con varias de las canciones más populares creadas por Gershwin como ‘S Wonderful’, ‘I got rhythm’, ‘Nice work if you can get it’ o ‘Love is here to stay’, temas que se podrán escuchar en las voces originales de los actores con el aliciente especial de los arreglos orquestales interpretados en directo por la Orquesta Sinfónica Camera Musicae.

Las entradas para esta sesión se pueden adquirir en la página de la Orquesta Camera Musicae y en la de los cines Palafox, así como en taquilla, y su precio oscila entre los 35 y los 55 euros. La Orquesta Camera Musicae (OCM) se fundó en 2006 y desde entonces dedica su actividad en torno a la promoción de la música clásica entre el público melómano y los jóvenes.