Pilar Bergés: la aragonesa que entregó un Goya en bicicleta

Sin duda, la entrada de Pilar Bergés en bicicleta al escenario del Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga, donde discurrió la 34ª edición de los premios Goya el pasado sábado, 25 de enero, ha pasado a convertirse en uno de los momentos más sonados de la entrega de premios. Gala que, por otro lado, se ha convertido en la segunda edición más vista de los premios en los últimos diez años con casi 3.600.000 espectadores.

La actriz, natural de Calatayud, hacía su llegada acompañada de una bicicleta y una mochila de reparto. Había discurrido ya una hora de gala y el público permanecía expectante. La interprete trataba de llegar hasta el atril, no sin dificultades, cuando por fin lograba sacar el ‘cabezón’ de la mochila para anunciar el nombre de los nominados al Goya a mejor actor de reparto.

Sin duda, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. Hubo desde quienes lo tacharon de un guiño al activismo climático, hasta de crítica a la precaria situación que protagonizan los 'riders' que entregan paquetes en bicicleta –precariedad que, por otro lado, comparten con quienes se dedican al complicado oficio de la interpretación- y, simplemente, quienes lo tomaron como un juego de palabras.

“Cuando llamaron a mi representante ofreciéndole este 'sketch' no lo dudé ni un momento, y no descartaba que fuese a despertar controversia", afirma Pilar. Según cuenta, la propuesta partió de los propios presentadores y guionistas de los premios, es decir, de la pareja formada por Andreu Buenafuente y Silvia Abril. “Estoy vinculada a ellos a nivel profesional, con Buenafuente coincidí en un casting hace cinco años, recientemente he compartido escena con Silvia Abril en el rodaje de la comedia 'Superagente Makey' –dirigida por Alfonso Sánchez-, y con Berto Romero he trabajado en un par de ocasiones", admite.

Además, se trata de una responsabilidad que pocas veces recae sobre rostros menos conocidos por lo que suponía una gran oportunidad. “Estos premios suelen entregarlos interpretes consagrados. Es como si te llama el seleccionador del Mundial para convocarte”, añade. En su opinión, este 'sketch' supone un juego de palabras con el término de ‘premio a mejor reparto’ y, sin duda, un guiño la precarización de los empleos del mundo del cine, y, en concreto, a las condiciones a las que tienen que enfrentarse los intérpretes.

La actriz aragonesa Pilar Bergés

“La gente ve la gala de los Goya y cree que nuestra vida es la alfombra roja. Eso es una pequeña parte para la gente que ha hecho buenas películas ese año. Hay mucha lucha y muchísimo trabajo detrás que no se conoce y no ha sido nada fácil llegar hasta ahí”, reivindica. Bergés reconoce que la vocación es lo que verdaderamente mueve a quienes cada día se levantan con el empeño de seguir luchado por ese sueño: “Cada día hay gente que sacrifica muchas cosas por esta vocación porque nos gusta mucho lo que hacemos y creemos que tiene un sentido”.

Esta bilbilitana sabe muy bien de lo que habla pues a sus 37 años llegó a Madrid hace 13 para estudiar en la escuela de Juan Carlos Corazza, una de las más reconocidas en el sector. Más cercana al mundo de las tablas del teatro, entre sus últimos trabajos se encuentran ‘Efímeras’, de José Manuel Carrasco o ‘El sueño de Bambi’, de Gabriel Fuentes, aunque una de las obras más exitosas fue ‘Todo irá bien’ de José Manuel Carrasco y que se estrenó en los teatros Lara y Fernán Gómez.

Objetivo: vivir de tu pasión

Entre sus trabajos en cine y televisión se encuentran ‘Benidorm’, de Antena 3; ‘Valeria’, de Netflix o ‘Por H o por B’, de HBO, aunque también hemos podido verla en series como ‘Cuéntame’, ‘El secreto de Puente Viejo’ o ‘Servir y proteger’, entre otras. Además, como titulada en traducción, ha logrado participar en algunos proyectos gracias a su dominio de idiomas como el inglés o el francés, como en el rodaje de la película ‘Adú’ sobre los niños de Benín donde hizo de coach de actores.

“Es muy difícil dedicarse a esto íntegramente, contamos con un paro de más del 80% del sector”, afirma Bergés, que reconoce que, sin ir más lejos, este mismo verano trabajó como operadora en una conocida oenegé. Por eso, reconoce que el sueño de ‘todo actor o actriz’ no es ser famoso sino, más bien, lograr vivir de su profesión.

Además, como buena aragonesa, asegura que, aunque a veces sea complicado, para ella rendirse no es una opción, algo para lo que su gente y su familia ha sido y es fundamental en su vida. “La verdad es que nunca me he sentido lejos de casa porque voy siempre que puedo. Soy san roquera a muerte, de la peña Garnacha y siempre que voy siento que es mi hogar”, concluye.