Rafael Amargo desembarca en el Principal con la locura de 'Dionisio'

Rafael Amargo regresa por espacio de toda una semana a Zaragoza. El lunes y este martes, ensayando y realizando los últimos ajustes a su espectáculo en la Escuela de Danza de la capital aragonesa. La antesala para desembarcar en las tablas del Teatro Principal desde este martes 28, hasta el domingo 2 de febrero, para dar vida a ‘Dionisio’, uno de sus hijos escénicos "más rebeldes".

El bailarín y coreógrafo granadino, un torbellino de pasión incontenible, realizó una declaración de amor a Zaragoza. "Es una ciudad que adoro porque es una ciudad que baila desde que se levanta. Ha sido pionera en tener ballet, con gente como María de Ávila o Arantxa Argüelles. Quería estrenar aquí este ‘Dionisio’ porque es una de las plazas más importantes, con un público educado para el teatro", afirmó.

Una relación que arrancó -según rememoró- cuando Miguel Ángel Berna le invitó a participar en ‘San Jorge y el Dragón’ en marzo de 2003 en el mismo Principal al que ahora retorna con un elenco de 21 bailarines y actores.

"Me encanta el folclore de Aragón por todos los cantes autóctonos de todos los pueblos"

Amargo también hizo gala de su pasión por el folclore aragonés. "La primera vez que me aprendí una jota, porque me encantan las alpargatas y el folclore, lo hice por bulerías porque no había manera de que me aprendiera una jota. Me encanta el folclore de Aragón por todos los cantes autóctonos de todos los pueblos. Los estuve estudiando en los Monegros porque parece que solo hay tierra, pero hay mucho arte, o los tambores de Calanda", reveló.

Incluso adelantó que entre sus planes futuros se agazapa un espectáculo sobre Luis Buñuel de la mano del cineasta Juan Estelrich Jr.

Un ‘Dionisio’ moderno

Su presente se circunscribe a ‘Dionisio’, un proyecto en el que Amargo ha mezclado el teatro y la danza con varios recursos, como el audiovisual, la improvisación o la provocación. "Es un espectáculo en el que se aúna el flamenco, el ballet clásico y el contemporáneo, la música y el texto, recreado en un plano moderno, surreal y futurístico, con proyecciones en 3D e imágenes corpóreas de gigantes que enmarcan y completan la escena", sintetizó.

La obra desembarca en Zaragoza tras haber cosechado éxitos en el Festival Internacional de Teatro de Mérida, Sevilla, Barcelona o Málaga. "Va a ser un placer adaptarla a este precioso Teatro Principal. Durante una hora y 20 minutos todos nos vamos a contagiar de esta locura que es ‘Dionisio’", concluyó.