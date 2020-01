La Orquesta Clásica de España (OCE), un nuevo y ambicioso proyecto musical que se viene gestando desde hace un par de años en Madrid, tendrá hoy su puesta de largo, su primer concierto, en Zaragoza. La orquesta, según asegura su director titular, Alberto Barranco, "busca dar servicio a la música española, tanto del pasado como del presente, dentro y fuera de nuestro país".

Poner en marcha una orquesta sinfónica en la actualidad parece una empresa arriesgada, pero Barranco subraya que la OCE "responde a un modelo frecuente en otros países y que todavía no se ve mucho aquí. No es una orquesta nacida con dinero público sino gracias a la iniciativa privada. Los músicos son solistas en otras formaciones, como la Orquesta Nacional de España (ONE), la Orquesta de Radio Televisión Española o la de la Comunidad de Madrid. Y la plantilla es flexible. Al concierto de Zaragoza vamos a ir con 42 músicos, pero podemos reducirnos a orquesta de cámara o ampliar con más instrumentistas. Contamos con un mayor número de profesores porque nos ocurrirá, como nos ha pasado ya con la cita de Zaragoza, que les puede coincidir uno de nuestros conciertos con algún otro compromiso previo".

Ágreda Automóvil es el principal mecenas del proyecto, que de momento no tiene sede fija en Madrid aunque ensaya por ahora en los mismos locales que la Orquesta de la Comunidad. "Nuestro concierto de presentación iba a ser en la capital de España –relata Barranco–, pero Ágreda quiso sumarse a la celebración del 25 aniversario del Auditorio de Zaragoza y a nosotros la idea nos gustó desde el primer momento porque es uno de los referentes dentro de la música clásica a nivel mundial, por su acústica y por cómo ha sido gestionado en estos 25 años".

De Mozart a Falla

El repertorio de un día como hoy se elige con cuidado, porque va a ser la tarjeta de presentación de la orquesta durante meses. Para esta puesta de largo se ha elegido música española e internacional. "Nacemos con la clara intención de interpretar música española y de darla a conocer, sobre todo en el extranjero –relata Barranco–. Por eso consideramos ineludible incluir ‘El amor brujo’ de Falla. También vimos que en este primer programa no podía faltar una obra de un melodismo inigualable como es el ‘Concierto de Aranjuez’, de Joaquín Rodrigo. Pero no quisimos quedarnos ahí y olvidar el repertorio internacional. Y es en este último donde hay una obra que consideramos clave, la sinfonía número 41, ‘Júpiter’, de Mozart, que quizá sea la cima del clasicismo musical y una de las mejores piedras de toque para contrastar la calidad de una orquesta".

La OCE se presenta como una combinación de veteranía y juventud, y cuenta con solistas tan contrastados como Jesús Ángel León (violinista concertino de la Orquesta Nacional de España), Emilio Navidad (viola de la misma formación) o Carlos Alonso (oboe de la Sinfónica de RTVE), junto a otros más jóvenes pero plenamente consolidados, como Joaquín Fernández (violonchelista de la Nacional).

"Vamos a contar con solistas y directores invitados de primera línea, queremos también organizar cursos internacionales de interpretación y fomentar la investigación de nuestro patrimonio musical. También desarrollar una política de ediciones y grabaciones". Los gestores de la orquesta negocian también ya posibles giras nacionales e internacionales de la formación. Pero, de momento, el reto inmediato es la puesta de largo de la orquesta. La cita es hoy a las 20.00 y a la sala Mozart solo se podrá acceder mediante invitación. Para el ‘Concierto de Aranjuez’ de Joaquín Rodrigo se cuenta con el guitarrista Pablo Sáinz-Villegas, que los críticos consideran "el sucesor de Andrés Segovia» y que hace años hizo una grabación de referencia de la obra junto a la ONE.