Lo mejor y lo peor de la gala de los premios Goya

Marisol, ni en cuerpo ni en espíritu

5

Que no iba a ir estaba más que anunciado. Pero parecía difícil resistirse a mantener la esperanza hasta el final. Quizá muchos espectadores soñamos con ese momento en que Pepa Flores aparecía en el escenario del Martín Carpena y este se venía abajo. Pero no. La actriz se mantuvo fiel a su retiro (más allá de los Goya, habría que preguntarse por qué una artista de su talla no quiere saber nada del mundo del espectáculo) y fueron sus hijas las que recogieron el premio. El momento, desafortunadamente, tuvo la temperatura media de la gala: tibio total. Amaia cantó una canción desconocida para la mayoría y tristona; su hija Celia, el 'Estando contigo', y María Esteve estuvo encantadora, como siempre. ¿Pero qué costaba un montaje con sus películas, un bailecillo...? Algo más... En cualquier caso, cabe plantearse para futuras ocasiones si, por mucho que lo merezca, tiene algún sentido homenajear a alguien que no está ni lo desea.