Jesús Vidal: "En cuestión de vista, la sociedad anda corta de miras"

Hace justo un año que recibió el Goya a mejor actor revelación, ¿le ha cambiado la vida?

Ya actuaba, ensayaba y llevaba la misma rutina que ahora. Ha cambiado en cuanto a la proyección y visibilidad. Lo que he notado es que recibo mucho más cariño.

Enunció un emotivo discurso,difícil de olvidar.

Lo viví como un agradecimiento hacia los que habían participado en la película, hacia Javier Fesser, hacia los productores... También me acordé de mis compañeros de reparto. Además, es que fue un galardón artístico a la calidad del trabajo de unos actores con discapacidad. En ese sentido me pareció muy importante. Por supuesto, lo transmití como un reconocimiento a mi familia.

Dijo tres palabras: inclusión, diversidad y visibilidad, ¿añadiría alguna más ahora?

Creo que no deberíamos olvidarlas. En ese momento, aquellos términos se entendieron como un fuerte estímulo, un motor.

¿Cuál considera que es la ceguera que padece la sociedad?

En cuestión de vista, la sociedad anda corta de miras.

¿Qué le ocurre? ¿El planeta está en peligro?

El planeta lleva mucho tiempo así y tenemos que pensar qué legado les vamos a dejar a las nuevas generaciones. Porque, sinceramente, dudo que vayamos a mejor...

¿En cuanto a valores?

Ese cuidado del planeta tiene que ser integral, así que incluye también los valores.

¿Cuál es su granito de arena?

Desde mi trabajo intento contribuir a que el mundo sea más inclusivo. Ahí entra en juego la ética. Al margen de eso, en el día a día también procuro reciclar para ser más respetuoso con el medio ambiente.

Tal vez no lo pretenda, pero puede ser considerado un ejemplo.

Yo solo soy un actor. No soy un campeón que no ve. A partir de ahí, sí que es verdad que algunos me estiman como ejemplar y, bueno, yo lo agradezco. Pero insisto, simplemente soy un actor. La verdad es que me enorgullece que el desempeño de mi profesión pueda ayudar a más gente.

¿Cuál ha sido su mejor triple?

Considero que el mejor triple que he metido fue a la ceguera. Continué con mi vida tal y como era hasta entonces. Bueno, quizás la hice más plena si cabe.

Hablando de baloncesto, ¡sigue el fenómeno de 'Campeones'!

Es maravilloso que un film consiga récord de audiencia más de un año después de su estreno, como pasó hace poco en Televisión Española. Por dos razones. La primera porque es una película divertida, ideal para compartir en familia. A lo que se suman los valores que transmite y la capacidad artística y profesional de unos actores con diferencia, como a mí me gusta decir, más que con discapacidad.

No solo le vemos en la gran pantalla... también sobre las tablas. ¿Qué le aporta el escenario?

El teatro me otorga mucho crecimiento actoral. Allí, en el escenario descubrí mi vocación. Fue el principio, el germen, la forja de la interpretación.

Actor, filólogo, periodista... ¡Y también escritor!

Así es. Mi libro se titula ‘S4la de espera’ y en sus páginas se encuentran el Jesús Vidal escritor y el Jesús Vidal filólogo, que no se conocían hasta ahora. Un aspecto que creo que tiene cierta relevancia porque el público recuerda la imagen de mi personaje y en esta publicación van a descubrirme como persona. Es mi dimensión más íntima, esa parte por la que los periodistas tanto me habéis preguntado en este tiempo.

Con este currículum, ¿ha encontrado la profesión definitiva?

Sí y tengo claro que es actor. Sin embargo, siempre que tenga algo contundente que decir, lo escribiré. En definitiva, me moveré en esos campos.

Ponemos todo esto sobre la mesa. ¿Está cumpliendo un sueño?

No lo niego, pero siento que más que cumplir un sueño estoy desarrollando mi trabajo como siempre había querido.

¿Algún consejo al nuevo Premio Goya a mejor actor revelación?

Le recomiendo que disfrute de esta noche y de las horas previas a la gala. Se trata de un momento sobresaliente.