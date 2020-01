LIBROS

La precuela de 'Los juegos del hambre' llegará a las librerías en mayo

'The Ballad of Songbirds and Snakes' (La balada de los pájaros cantores y las serpientes) tendrá como protagonista a Coriolanus Snow, 64 años antes de lo sucedido en la trilogía original y como el resto de la saga, será llevada al cine.