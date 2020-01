El Doctor Dolittle de Robert Downey Jr. (Iron Man), ¿es tan malo como dicen?

Llegar a los cines la semana que se celebran los Goya y a pocos días de que tengan lugar los Oscar no es nada fácil. Aunque los cinéfilos ya habrán disfrutado de las películas más nominadas, aquellos rezagados y los espectadores más curiosos están ávidos de comprobar en las salas de cine si los títulos alabados por los expertos merecen, realmente, la pena.

En este contexto, uno de los principales estrenos del 24 de enero hace acopio de nostalgia para intentar quedarse con un buen pellizco de la taquilla. Así llega a la cartelera 'Las aventuras del Doctor Dolittle', el 'reebot' de una de las comedias más míticas de los 90, en esta ocasión protagonizada por Robert Downey Jr, famoso por su papel de Iron Man en el Universo Marvel.

Sin embargo, parece que ni la melancolía de los espectadores ni el contar con uno de los actores mejores pagados de Hollywood puede llegar a remontar las pésimas críticas que la cinta ha recibido por parte de los expertos y de aquellos que ya la han podido ver. No es algo nuevo para la trama de este veterinario tan particular puesto que, desde la primera versión que existe de los años 30, la producción siempre ha tenido contratiempos. De hecho, y aunque la famosa cinta protagonizada por Eddie Murphy en los noventa tuvo éxito en taquilla, su crítica y sus secuelas no funcionaron nada bien.

Fracaso en Rotten Tomatoes

En Rotten Tomatoes, portal especializado en cine, la cinta apenas a conseguido un 20% de valoración debido a que es una historia confusa y con un humor rancio, según detallan en su página web. De hecho, ya hay quienes aseguran que este título es el primer batacazo de 2020. Esto se basa en que la recaudación en la taquilla estadounidense, donde se estrenó el pasado 17 de enero, no está siendo nada rentable y cada día se vierten nuevas malas críticas sobre el título.

Recuperar los 180 millones de dólares que ha costado su producción no será fácil, a pesar de contar con intérpretes como Robert Downey Jr, Antonio Banderas, Emma Thompson, Rami Maleky John Cena, entre muchos otros. A partir del 17 de enero, los espectadores aragoneses ya podrán valorar por ellos mismos si esta cinta merece las pésimas críticas recibidas.

