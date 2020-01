Sergio Jiménez Lacima (Ejea de los Caballeros, 1983) conoció a Alejandro Amenábar a través de un amigo, el compositor Lucio Godoy, que le habló de ‘Mientras dure la guerra’ y le propuso formar parte de ella. «Vi la película, que se trataba de un proyecto muy bonito y especial, y acepté con mucho entusiasmo», señala. Amenábar suele componer la música de sus filmes, así que el trabajo de Jiménez Lacima ha consistido en orquestar las partituras del cineasta y dirigir a los músicos en la grabación de la banda sonora, que se realizó en Londres. La banda sonora es candidata un goya este sábado.

«Alejandro compuso toda la música por ordenador y me pasó los archivos para, a partir de ahí, comenzar mi trabajo. Me sorprendió el nivel de detalle con el que estaba todo escrito y la funcionalidad y sencillez de la música, en el mejor sentido de la palabra. Era, en mi opinión, la música justa y necesaria para la película. Algo que también me llamó la atención es el tipo de sonido que Alejandro buscaba que, salvo algunas excepciones, era íntimo, introvertido, muy definido, sin grandilocuencias y, en ocasiones, con un tono casi crudo y desnudo. Este fue uno de los aspectos que más trabajamos Lucio Godoy y yo, puesto que había que dar con la instrumentación y la orquestación adecuada para conseguir esas sonoridades».

Jiménez Lacima plasmó en las partituras la música que había escrito Amenábar y la ajustó para que la interpretase la orquesta. «He intentado conseguir la sonoridad más apropiada para cada momento –asegura–. Alejandro es un gran músico, con una intuición y un oído como pocas veces he visto, y esto hizo que trabajar con él fuera muy cómodo. Las maquetas que me pasaba, escritas y preparadas por él, sonaban ya muy bien y estaba todo muy detallado. Él me dio mucha libertad a la hora de trabajar y me pidió que hiciera y deshiciera lo que quisiera, pero estaba todo tan bien planteado que realmente fue más un trabajo minucioso, de detalles y cuestiones concretas, de pulir y llevar su música a un punto más allá. Disfruté mucho del proceso, sobre todo porque tuvimos bastante tiempo para trabajar, algo que en esta profesión es bastante raro. Esto nos permitió dedicar el tiempo suficiente para hacer una labor casi ‘quirúrgica’. Pudimos darle bastante mimo y cariño a las partituras, lo que creo que se aprecia en el resultado final».

Un resultado final que, a su juicio, destaca «por la sencillez de los elementos y por su gran funcionalidad». «Personalmente, destacaría el contraste entre las partes más íntimas, caracterizadas por un sonido austero pero lleno de emoción y significado –añade–, y las secuencias más musicales, donde la música se expande y muestra en su esplendor, recordando por momentos a compositores del nacionalismo musical español, como Falla o Rodrigo».

Jiménez Lacima ya conocía la música de Amenábar, sus bandas sonoras. «Son trabajos que se convierten en un elemento más del discurso cinematográfico. Admiro mucho esa visión tan pura del cineasta en la que aparta a un lado el ego personal en pro de la obra. Para los que nos dedicamos a la música para cine, lo importante no es tanto nuestro trabajo o nuestra música, sino lo que aporta al resultado final y, por tanto, la obra en sí. Y creo que Amenábar es un gran ejemplo de esto».

Jiménez Lacima se ha sumergido ya en nuevos proyectos, como una serie documental de Amazon de ocho capítulos sobre ETA, un largometraje también documental o varias películas en América Latina. «Me siento muy afortunado de dedicarme a lo que me dedico –concluye– y, sobre todo, por trabajar en proyectos tan distintos que me permiten experimentar y explorar diferentes estilos y géneros. Esto es lo que me resulta más atractivo de esta profesión y, probablemente, es lo que me mantiene tan activo y con tantas ganas».