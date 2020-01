Nace la plataforma digital 'Aragonarte.es'

Acaba de nacer la Aragonarte.es, de la mano de la poeta y cineasta Sonia Llera y del director de Ecozine Pedro Piñeiro. Se trata de “una plataforma digital dedicada a la creación y difusión de contenidos audiovisuales relacionados con el universo del arte, el patrimonio y la cultura en Aragón”, dice Sonia Llera, autora de documentales y redactora del desaparecido ‘Canal Saturno’ de Aragón Televisión.

“Queremos que sea un espacio dinámico y plural brindado a los creadores y a los agentes culturales donde las distintas disciplinas artísticas (patrimonio, artes escénicas, artes plásticas, cine, literatura, música, etc.) estén representadas y donde las iniciativas culturales, tanto de colectivos independientes como institucionales, tengan visibilidad”.

Aragonarte.es cuenta con la asesoría del profesor, escritor y cantante Gabriel Sopeña. Explica Sonia Llera: “Aragonarte.es nace con la vocación de crear un escaparate 2.0 para que conciertos, exposiciones, representaciones teatrales, certámenes literarios, congresos, festivales, presentaciones de libros, restauraciones patrimoniales y todo tipo de manifestaciones artísticas, concebidas en nuestra Comunidad o derivadas de ella, sean una expresión esencial de nuestra propia identidad”.

La plataforma digital anhela que “los autores, creadores y promotores de cultura sean los protagonistas esenciales de la información: que podamos verlos, escucharlos, conocer sus vivencias, emociones y pasiones a la hora de abordar sus creaciones” en grabaciones audiovisuales. Por poner un ejemplo inmediato;: la propia Sonia Llera grabó el pasado miércoles el ‘Prozac Day’ de Alejandro Simón en Etopia.

“A nivel personal puedo decir que para mí es un retorno a mi oficio de cineasta documentalista, cámara en mano, contando historias. Es así como concibo las piezas audiovisuales de Aragonarte.es, como mini documentales que, por un lado, nos acercan al autor, al protagonista, siendo lo más honestos posible con el personaje y, por otro lado, documentan la realidad de lo que está pasando, intentando estar pegados a la verdad. Los videos cumplen esas dos funciones: ser contemporáneos con la actividad desarrollada por el artista en Aragón, sus presentaciones, estrenos…, pero también que tengan perdurabilidad, que sean un retrato del creador más allá del momento en el que acontecieron”, concluye.

A Sonia Llera y a las gentes de Aragonarte.es les gusta hablar del escritor Stefan Zweig, autor de ‘El mundo de ayer’ y ‘Momentos estelares de la humanidad’, y de este fragmento del ensayo’El misterio de la creación artística’: “De todos los misterios del universo, ninguno más profundo que el de la creación. Cada vez que surge algo que antes no había existido nos vence la sensación de que ha acontecido algo sobrenatural, de que ha estado obrando una fuerza sobrehumana, divina. Y nuestro respeto llega a su máximo, casi diría, se torna religioso, cuando aquello que aparece de repente no es cosa perecedera. Cuando no se desvanece como una flor, ni fallece como el hombre, sino que tiene fuerza para sobrevivir a nuestra propia época y a todos los tiempos por venir. A veces nos es dado asistir a ese milagro, y nos es dado en una esfera sola: en la del arte.”