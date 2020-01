Penny, de 'The big bang theory', ya tiene apellido (o eso dice esta teoría fan)

El pasado mes de mayo se despedía una de las comedias que marcaron una época, 'The big bang theory', cuyo capítulo final batió el récord de audiencia en Neox. Atrás quedaban la difusión científica, las frases magistrales de Sheldon Cooper y el carisma de los personajes que había creado el elenco, que no dudó en despedirse por todo lo alto. Sin embargo, los seguidores de la serie siguen echando de menos las tertulias y los 'gags' cómicos que se sucedían en la serie. Por ello, y como todo buen 'fandom' que se precie', no han dejado de crear conspiraciones. La última tiene que ver con Penny, el único personaje del que no se conocía su apellido... hasta ahora.

Esta cuestión era una de las mayores dudas que dejó, sin resolver, el final de la ficción. En ella, a la vecina del grupo de frikis siempre se le llamaba por su nombre de pila, al contrario del resto de protagonistas de los que conocíamos su designación. Leonard Hofstadter, Sheldon Cooper, Bernadette Rostenkowski, Howars Wolowitz y Penny que, simplemente era Penny, hasta que (atención 'spoiler'), se convirtió en la señora Hofstadter.

Quizás sepamos el apellido de Penny en la última temporada. ¿Cuál podría ser? — Big Bang (@bigbang_ES) August 29, 2018

Sin embargo, los seguidores de la serie (aquellos que han invertido más de tres días en verla) han querido conocer el apellido de soltera del personaje interpretado por Kaley Cuoco. Para ello, han aprovechado los fallos de guion y los errores de continuidad de la serie para crear su propia teoría que ahora recoge el medio 'Digital Spy'. En ella detallan cómo, cuando en la segunda temporada la madre de Leonard y Penny se conocen, esta última comenta historias de su infancia, en las que se refiere a su padre como Bob. Más tarde, en la cuarta entrega, Leonard conocerá al progenitor de su futura mujer y se dirigirá a él como Wyatt.

Los fans han querido hacer ver que, en un encuentro formal, como era el caso ya que iba a conocer al padre de su pareja, todo el mundo trata de ser lo más educado y agradable posible y, por ello, utilizaría el apellido para dirigirse a su futuro suegro. Así que, si estuvieran en lo cierto, el nombre completo de la protagonista sería Penny Wyatt.