Lolita: "¿Qué me queda por hacer? Cantar, bailar, televisión, cine, teatro... más de todo"

En esta obra se mete en la piel de Aurora, un personaje que en la adaptación a la gran pantalla interpretó la oscarizada Shirley MacLaine. ¡Menudo papelón!

Pero yo no tengo nada que ver con Shirley MacLaine. Ninguno de los actores interpretamos los papeles como en la película. La directora de este montaje, Magüi Mira, ha hecho la adaptación y, lógicamente, es la misma historia pero no nos limitamos a seguir el guión del filme. El de Aurora es un papelón, sin duda, y es además muy emocional porque la obra empieza siendo comedia y termina en dramón.

¿Es la primera vez que coinciden Magüi Mira –dirección– y usted?

Es la primera vez que trabajo con Magüi, con Marta Guerra y con Antonio Hortelano. Con Luis Mottola ya hicimos ‘Prefiero que seamos amigos’ y un cortometraje, y tenemos bagaje juntos en cuestiones de teatro.

¿Cómo se embarcó en este nuevo proyecto teatral?

Me lo propusieron. Había visto la versión cinematográfica y me gustó. Después de haber interpretado a Fedra, que es algo mucho más potente a nivel clásico, me apetecía hacer un melodrama, que es lo que es más o menos esta obra. Algo más popular, más diferente.

¿Qué le parece el público de Zaragoza? ¿Le trata bien cada vez que viene por aquí?

De maravilla. A la vista está que he venido todos los años con prácticamente todas las obras que he hecho: ‘Prefiero que seamos amigos’, ‘Fedra’, ‘La asamblea de las mujeres’, ‘La plaza del diamante’... y ahora con ‘La fuerza del cariño’. Además, ya saben que soy fan de la Virgen del Pilar y además me escapo muchas veces a verla.

Como hacía Lola Flores, su madre, cada vez que nos visitaba.

Por supuesto. La única imagen de la Virgen que hay en mi casa es la del Pilar. Mi madre era fan de ella, como se suele decir, y Zaragoza es una tierra que quiero mucho y donde quieren mucho a mi familia.

A lo largo de su carrera lo ha hecho todo, cantar, bailar, interpretar... ¿Qué le queda por hacer?

Ante todo soy artista. ¿Que qué me queda por hacer? Cantar mucho más, bailar mucho más, hacer más televisión, más cine, más teatro, más de todo. Lo que es mi profesión. Claro que tengo muchas más cosas que hacer. Mientras Dios me dé salud y fuerzas seguiré haciendo y creando cosas. También pinto y escribo porque me gusta el arte y todo lo que sea crear.

¿Qué supuso para usted un reconocimiento como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes?

Que me den la Medalla de las Bellas Artes, que es a lo que me dedico, no solo significa un reconocimiento a mi carrera, sino a mi nombre, a mi familia, los González Flores. Es un galardón para tenerlo a gala.

¿En la octava temporada de ‘Tu cara me suena’ seguirá contando sus anécdotas?

No, en esta temporada, de momento, no. Creo que las he contado todas. Si es que no me dan tiempo, porque el programa es todos los años. Pero, bueno, alguna contaré. Los concursantes de esta edición están dando mucho juego, la gente se va a divertir muchísimo y el jurado estamos ahí dándolo todo también. Así que no se lo pierdan.

¿Disfruta ahora más de su carrera que en otros momentos de su vida?

La verdad es que me siento muy feliz porque estoy pasando un momento muy dulce a nivel profesional, y a nivel personal tengo un nieto maravilloso, unos hijos que adoro y que están bien de salud, y eso es lo principal. Tengo una familia muy bonita.