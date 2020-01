Un recopilatorio ofrece los mejores años de Miles Davis

Un nuevo álbum de Miles Davis reúne grabaciones seleccionadas de los mejores años de la larga carrera de este genio musical, bajo el título ‘Birth of the Cool’. Se trata de la banda sonora de un ‘biopic’ dirigido por Stanley Nelson, que se estrenó en el Sundance Film Festival 2019

La selección de canciones de esta edición empieza con ‘Donna Lee’, en la versión sedimentada en una grabación original del sello Savoy, grabada en 1947 con el saxo de Charlie Parker. El recopilatorio repasa su exploración musical desde entonces hasta finales de los años cincuenta, con ‘Moon Dreams’ (1949), ‘Round Midnight’ (1957), ‘Milestones’ (1958) o ‘So What’ (1959), entre otras. Es decir, temas que han sido paradigmáticos en el reconocimiento de Davis, y algunos muy populares, como los incluidos en ‘Kind of Blue’, el disco de jazz que ostenta el récord de ventas de todos los tiempos. Destaca de esa época ‘Generique’ (1958), que pertenece al álbum más conceptual de Davis, ‘Elevator to the Gallows’, que fue a su vez la banda sonora de un filme de Louis Malle.

El recorrido sigue con la década de los sesenta: ‘The Pan Piper (Alborada de Vigo)’ (1960), ‘Someday My Prince Will Come’ (1961) o ‘Footprints’ (1967). Finalmente se incluye un tema del innovador ‘Tutu’, donde dio rienda suelta a sus ideas de fusión con guitarras potentes y arreglos demasiado transgresores para los ortodoxos, y cierra con ‘Hail To The Real Chief’, una "nueva grabación con interpretaciones inéditas", explica la discográfica.