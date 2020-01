Alberto Carranza: “Cuando era niño leía tanto que me prohibieron llevarme libros a casa”

Alberto Carranza nació hace 46 años en Zaragoza. Vivió toda su infancia en el barrio de San José, hasta que sus padres decidieron mudarse al entorno de Gómez Laguna. Se licenció en Estadística en la Universidad de Zaragoza en un momento en el que las nuevas tecnologías comenzaban a asomarse, tímidamente, sin saber lo que iban a acabar revolucionando el mundo entero.

Tras pasar por varias empresas como informático comenzaría a trabajar en una empresa del sector industrial cuando apenas comenzaba a dar sus primeros pasos en España. 17 años después consiguió convertirse en director general. La historia de Carranza bien podría parecer sacada de un cuento con final feliz. Sin embargo, durante todo este proceso siempre le acompañó un sentimiento. Echaba algo en falta.

Y ese algo se llamaba literatura. Y es que, a pesar de haber elegido el camino de la ciencia, Carranza desciende de una familia de libreros, algo que le marcó profundamente ya que asegura que pasó prácticamente toda su infancia en una librería. “Cada día, después de clase, mi hermano Pedro y yo íbamos a la librería y allí estábamos hasta el cierre”, recuerda.

Cuando salían de La Salle Montemolín, colegio donde estudiaban, cada tarde iban a la librería ubicada en el paseo de Teruel y allí merendaban, hacían los deberes, pasaban las horas y Alberto, sobre todo, leía. “Me encantaba leer todo lo que me dejaban. Empecé con cómics de Astérix o Tintín, pronto pasé a los clásicos como el conde de Montecristo o Los Cinco. Leía tanto, que al final me prohibieron llevarme los libros a casa”, reconoce Carranza.

Tras casi dos décadas, a finales de los años 90 sus padres tuvieron que echar el cierre pues el negocio no era rentable. Sin embargo, y aunque la vida le alejó de las letras, asegura que nunca dejó de leer. Precisamente por eso, en 2019 decidió dar un giro total a su vida, abandonar su cargo de responsabilidad y dedicarse a su verdadera pasión: escribir.

“En ese momento me doy cuenta de que mi trabajo no me hace feliz y decido probar con lo que verdaderamente me había apasionado desde siempre, aunque jamás me había planteado escribir nada”, reconoce. Sin embargo, el proceso fue sorprendentemente fácil. “De repente fue como si las palabras saliesen solas. Como si toda la vida me hubiese estado preparando para ello sin ni siquiera saberlo”, añade el autor.

Precisamente, de este cambio de vida surgió su primera novela, ‘De donde nunca vuelves’, (Caligrama editorial), una obra que traslada al lector al año 1946 y a un escenario muy concreto, los Estados Unidos de América. “El título tiene sentido, todos tenemos algún lugar o situación del que nunca hemos llegado a regresar del todo. Mi protagonista vuelve de la guerra pero ya no es el mismo”, explica.

Entre sus fuentes de inspiración se encuentras clásicos del cine negro y la literatura como ‘El halcón maltés’, de John Huston. “Quería retratar la américa profunda y más costumbrista, con lugares que siempre me han atraído como Los Ángeles o Texas y con personajes clásicos y tan reconocibles como un reverendo, un maestro o el típico sheriff”, afirma Carranza.

Un sueño que acaba de empezar

Durante todo el proceso de escritura, el zaragozano ha elaborado numerosos diagramas para dibujar sus tramas y organizar las historias. Algo para lo que haber leído tanto le ha servido mucho: “Sabía de dónde partía y dónde quería llegar aunque no tenía muy claro el final en un principio. Me limité a crear a mis personajes y ver por dónde me llevaban”, asegura el autor.

Ahora, y tras haber cosechado muy buenas críticas entre los primeros lectores de su obra, afirma que se encuentra trabajando en la que será su segunda novela, sobre la que todavía no adelanta muchos datos: “Puedo decir que esta vez la historia discurrirá en la Zaragoza contemporánea y que hablará de los miedos, las dudas y la importancia a la hora de tomar según qué decisiones”.