Miki Nadal: “Nunca me creo ni los halagos ni las críticas en las redes sociales”

Sinacio y usted interpretan a Newman y Redford en la obra que hoy estrenan en las Esquinas. ¡Vaya, no tienen abuela!

Si lo dice por el nombre y porque son dos guapos en comparación a nosotros no tiene nada que ver nuestra apariencia física con los nombres de los personajes (risas). En la obra se descubre por qué nos llaman así.

Su personaje es algo más gamberro que el de Sinacio.

Cada cual nos hemos adjudicado el papel más acorde a nuestra personalidad. Redford es un muchacho de los 80 que ha crecido, se casó, tuvo hijos, y que le ha pillado la separación y el divorcio. Intenta buscar refugio en amigos de la universidad y así se encuentra después de 25 años con Newman.

Recuerdan a ‘La extraña pareja’.

Es una relación bastante parecida, un poco más actualizada porque aquí salen elementos que están más cerca de nuestra época. Al final resulta un desastre porque Newman es un tío muy meticuloso y metódico. Todo lo contrario que Redford.

Y la actriz Nerea Garmendia, ¿a quién interpreta en este enredo?

Nerea se mete en la piel de la vecina de la que está enamoradísimo Newman... y yo vengo a cargarme la relación entre ambos. Newman es un poco parado y yo soy quien intenta ayudarle a conseguir a la chica. Pero soy más estorbo que ayuda. Es la primera vez que trabajo con Nerea pero la verdad es que es un auténtico placer.

¿Le he resultado sencillo ponerse a las órdenes de otro cómico, Ángel Martín, en este montaje?

Ángel y yo nos conocemos desde el programa ‘Sé lo que hicisteis’ y la verdad es que es un gustazo porque cada uno entendemos nuestras formas de hacer humor, nuestros códigos, sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes.

Además de formar parte del equipo de ‘Zapeando’ (La Sexta), presenta ‘90 minutti’ en Real Madrid TV. ¿Se siente usted más madridista que zaragocista?

Madridista y zaragocista. Cómo no voy a ser zaragocista si soy de Zaragoza. Mi hermano y mi sobrino son socios y estoy pendiente de lo que ocurre en el Real Zaragoza. Soy madridista por parte de padre pero también tengo muchos familiares que no son del Real Madrid, por supuesto. Sentirse zaragocista y madridista no tiene por qué ser incompatible.

¿Le impone jugar en casa, actuar ante el público aragonés?

Es mucho más especial porque más cercanía con los epectadores no se puede tener. Familiares, amigos y vecinos, fíjese. Allí todos pendientes de ti y pensando: «A ver lo que ha aprendido este por ahí». La verdad es que disfruto mucho cuando vengo aunque no me mantengo lejos de la vida zaragozana. Regreso todos los meses porque aquí tengo a mi madre, a mi hermano, mis tíos y primos.

Sus proyectos van más allá del teatro y la televisión...

La verdad es que ya casi no me puedo dedicar a más cosas. También soy socio junto a Adrián Guerra de la productora Nostromo –‘Luces rojas’, ‘Grand Piano’, ‘Paradise Hills’, ‘El legado en los huesos’–. Y hemos hecho pelis en Aragón, como ‘Palmeras en la nieve’.

¿Y cómo lleva lo de mantener el humor las 24 horas del día, incluso en momentos personales complicados que se han aireado en Twitter y en la prensa?

Lo de Twitter y los medios lo llevo como lo llevo. Twitter es una herramienta en la que todo el mundo opina, normalmente sin saber. Esto es así, todos hacemos lo mismo. Pero la verdad es que las críticas me resbalan solo un poquito menos que los halagos. No me creo nunca los halagos ni las críticas en las redes sociales. Quienes estamos en el ojo del huracán hemos aprendido a no hacerles caso, a no tomárnoslo en serio. Lo que uno tiene que hacer es seguir con su vida, tranquilamente, su familia, su trabajo, intentar ser buena persona y con eso vas que chutas.