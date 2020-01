Fue una revolución improvisada, ingenua, más bien, con nulas posibilidades de salir adelante. Pero «generó miedo y desconfianza en la sociedad aragonesa», destaca el historiador Eloy Fernández Clemente. Zaragoza se acostó tranquila el 8 de enero de 1920 y amaneció convulsa el día 9. En las frías horas de la madrugada se había producido un intento de sublevación en el cuartel de artillería de la calle de Hernán Cortés, un intento de espíritu anarquista que se saldó con tres muertos, en esas primeras horas, y otros siete, fusilados, poco después.

Pero lo cierto es que aquella noche del 8 al 9 de enero de 1920, tras el toque de silencio en el cuartel, nada hacía prever lo que ocurrió después. El cabecilla de la revuelta fue un quiosquero anarquista que tenía su puesto de venta en el paseo de la Independencia, Ángel Chueca, que había ganado para su causa a un nutrido grupo de soldados. Pasadas las dos de la madrugada, algunos de ellos, con Chueca al frente, redujeron al centinela. El ruido alertó al alférez Anselmo Berges y al sargento Antonio Antón, que se enfrentaron a los sublevados y perdieron la vida en la refriega. Mientras, el centinela logró escapar y alertó a la guarnición.

Con disparos y enfrentamientos en el interior del cuartel, Chueca vio peligrar la sublevación y decidió salir a la calle en busca de ayuda, acompañado por un cabo y cuatro soldados. Una de sus primeras paradas, si no la primera, fue en el HERALDO, donde se estaban dando los últimos retoques al periódico del día siguiente. Con los soldados encañonando a los trabajadores, se obligó a suspender el trabajo, cerrar el periódico y cortar las líneas telefónicas. Y el grupo siguió camino hacia las instalaciones de otro periódico, ‘El Noticiero’. Mientras tanto, uno de los redactores de HERALDO, Adolfo Gutiérrez, logró alertar a las autoridades. Algunas versiones señalan que lo hizo porque no había cortado todas las líneas telefónicas, otras, que se desplazó a Telégrafos para dar la alarma. Meses después sería víctima mortal de un atentado anarquista.

Aunque se llegó a decretar el estado de guerra, la sublevación no pasó de ser un intento. Cuando las autoridades accedieron al cuartel, a las pocas horas, encontraron tres cadáveres, los del oficial y sargento de guardia, muertos a manos de los sublevados, y los del propio Ángel Chueca. Este había regresado al cuartel tras su expedición por Zaragoza y su muerte no se supo atribuir con certeza al combate en el cuartel o a los tiros que, desde la mirilla de la puerta, realizó la Guardia Civil, enviada a sofocar la revuelta.

Recuperado el cuartel, se comprobó que faltaban nueve soldados, que se habían fugado saltando una tapia. La mayoría de ellos fueron localizados en la actual carretera de Logroño, en la Venta del Caballo. Uno prefirió quitarse la vida antes de entregarse. El resto fue objeto de consejo de guerra y el 10 de enero, en el patio del cuartel, se ejecutó la sentencia a muerte y fueron fusilados el cabo Nicolás Godoy (uno de los cabecillas de la rebelión, que estaba a punto de casarse); y los soldados Paulino Eubegó, Valero Máñez, Antonio Peña, Faustino Oliva, José Pelegrín (corneta, de tan solo 15 años) y Pascual Galve.

Para los que han estudiado el suceso, la sublevación fue un acto aislado, preparado por Ángel Chueca, que fue haciendo amistad y proselitismo con los soldados y planeó el asalto. Su idea era hacerse con el cuartel, recabar la ayuda de civiles y militares y acabar controlando la ciudad. Pero todo era una fabulación. «Era una época convulsa, en la que muchos de los cabecillas del movimiento anarquista no medían las consecuencias de lo que hacían –subraya Agustín Martín, autor de ‘Libertarios de Aragón’ (Doce Robles)–. En ese momento el anarquismo, aun siendo importante en Aragón, no tenía fuerzas reales, como sí las tuvo la década siguiente, para imponer nada. Era una sublevación que no tenía posibilidades de salir adelante».

De parecida opinión es Carlos Forcadell, historiador especializado en la época. «Fue un intento aislado, muy individual, impulsado por un anarquista libertario de 43 años, Ángel Chueca, que quiso hacer la revolución por su cuenta. De hecho, la propia CNT dijo que era un hecho aislado. Pero, aunque la idea de sublevar un cuartel en Zaragoza era absolutamente descabellada, lo cierto es que eso formaba parte también del paisaje de la ciudad. Entre 1917 y 1923 hubo 23 muertos en sublevaciones y atentados, con casos mucho más sonados, como el asesinato del cardenal Soldevila. Todo ello acabó por justificar el golpe de Estado de Primo de Rivera».

Ramón J. Sender, que compraba el periódico en el quiosco de Ángel Chueca, acabaría literaturizando el episodio, del que se cumplen ahora 100 años, en su ‘Crónica del alba’.