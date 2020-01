La Guirlande recoge en un disco la grabación inédita de cinco obras de música antigua

En apenas tres años, La Guirlande se ha convertido en uno de los grupos de música antigua más importantes del panorama nacional. Han resultado ganadores de varios concursos internacionales como el XVIII Biagio-Marini Wettbewerb (Alemania) y el V Concurso Internacional de Música Antigua de Gijón; en 2018 recibieron el segundo premio en los Premios Crear 18 a Jóvenes Creadores Aragoneses y a mediados del pasado año fueron galardonados con el Premio GEMA a mejor grupo joven de 2018 (otorgado por la asociación de Grupos Españoles de Música Antigua). Por aquellas mismas fechas –junio de 2019– publicaron su primer disco, ‘Spanish Travelling Virtuosi, Vol. 1’, un álbum que contiene cinco obras de recuperación patrimonial que hasta el momento nunca habían sido grabadas. El disco contiene piezas de compositores como los hermanos Pla, Joaquín Nicolás Ximénez Brufal, Giacomo Facco, Felipe Lluch y Joan Cabanilles.

Viajeros virtuosos

‘Spanish Travelling Virtuosi, Vol. 1’ se grabó en octubre de 2018 en el salón principal del palacio del Conde de Aranda, en Épila, localidad donde asimismo La Guirlande organiza el Festival de Música Antigua, una cita que ya ha superado tres ediciones. La edición de este trabajo discográfico constituye el primer volumen de una serie de grabaciones que el grupo quiere realizar con el ánimo de recuperar y difundir el patrimonio musical español del siglo XVIII.

«La idea surgió cuando estaba en Basilea estudiando en la Schola Cantorum con Joan Boronat, que toca el clave en el disco. La intención era grabar un disco de música española. Nos pusimos a investigar sobre músicos españoles que hubieran triunfado en otros países europeos a través de giras o que estuvieran trabajando en alguna corte europea y se hubieran hecho famosos fuera de nuestro país en el siglo XVIII», relata Luis Martínez, director artístico de La Guirlande.

La mayor parte del álbum se centra en las composiciones de los hermanos Josep y Joan Pla, «dos oboístas que viajaron prácticamente toda su vida por Europa. Hoy en día son, quizá, los músicos españoles más famosos en el viejo continente en el siglo XVIII. Se les consideraba unos virtuosos y así aparecen reflejados en crónicas de conciertos de la época. Las tres trío sonatas que recogemos de los Pla no habían sido grabadas hasta ahora», destaca.

Otra de las grabaciones inéditas que incluye el disco es la sonata de violín de Ximénez Brufal, violinista alicantino que pasó 20 años en Londres. Y con la sinfonía de violonchelo de Giacomo Facco, La Guirlande muestra un caso opuesto: el de un músico extranjero que triunfó en España. Facco era un violinista veneciano que pasó por Madrid camino de la Corte de Lisboa. Los músicos de la Capilla Real lo escucharon tocar y le convencieron para que se quedara en la capital española, donde su éxito sería eclipsado, en los años 30 del XVIII, con la llegada a la Corte de Madrid de Farinelli.

Las dos piezas restantes que conforman ‘Spanish Travelling Virtuosi, Vol. 1’ ya contaban anteriormente con registro sonoro. «La sonata de Felipe Lluch ya formó parte de un disco de finales de los 90 pero considerábamos interesante recogerla de nuevo, así como ‘Corrente italiana’, de Cabanilles, que aparece en muchísimas versiones diferentes, sobre todo con órgano y con consort de violas de gamba. Esta obra figura en un manuscrito que se encuentra en el archivo de la catedral de Jaca. Es un documento cuyo contenido es una recopilación de música de aquella época», señala.

Luis Martínez, fundador y director artístico de La Guirlande La Guirlande

Interpretar e investigar

En el mundo de la música antigua no solo se trata de interpretar el repertorio y tocarlo bien sino que «es necesario investigar y saber lo que estás tocando porque al fin y al cabo ese es nuestro objetivo. Y conlleva una labor de investigación detrás que es parte de nuestro trabajo: leer textos originales, tesis doctorales sobre el tema, documentarse muy a fondo», explica.

Luis Martínez (Zaragoza, 1988) es fundador y director artístico de La Guirlande, grupo que cuenta con otros dos integrantes aragoneses fijos en la formación: la violonchelista Ester Domingo y el clavecinista Alfonso Sebastián. Martínez decidió crear este ensemble especializado en interpretación historicista de la música de los siglos XVIII y XIX durante su estancia en la Schola Cantorum Basiliensis, en la ciudad suiza de Basilea, en 2016, aunque su origen se remonta unos años antes:«Era una idea que ya tenía desde hacía tiempo. Asistí dos años al curso de música antigua de Daroca y allí conocí a Alfonso Sebastián, que también es de Zaragoza. Pero hasta que no me fui a Basilea no me decidí a dar el paso», recuerda. Actualmente, el grupo tiene su base en Basilea y en Zaragoza y lleva el nombre de Aragón por toda Europa.