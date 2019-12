Lo que esperas del ocio en Nochevieja y nunca pasa (y lo que te aseguramos que sí)

Apenas quedan 48 horas para que el 2019 llegue a su fin y para dar la bienvenida al 2020, tras la copiosa cena de Nochevieja donde, sin duda, triunfarán los aperitivos sabrosos y los postres originales, más allá del turrón y del polvorón. Por mucho que te insistan durante este festín gastronómico, tú no vas a pensar en los propósitos que te habías hecho y que, por supuesto, no has cumplido. Entre tapa y plato de consomé, tu cabeza estará pensando en la fiesta a la que vas a acudir después de las Campanadas.

NOTICIAS RELACIONADAS Consejos de la OCU para evitar problemas en las macrofiestas de Nochevieja

Pero, para llegar hasta ella, debes sobrevivir a un gran banquete, a los chistes malos que cuenta tu familia y al riesgo de atragantamiento con las uvas. Así, acudir a un cotillón de Nochevieja te parece la mejor opción. Sin embargo, no todo es tan bonito como lo pintan: aglomeraciones, música que se aleja de tus gustos, largas filas para ir al baño o para pedir una bebida...

Y es que, por muy prometedora que sea la Nochevieja, la realidad es bien distinta. Pero que no cunda el pánico. Si lo que quieres es vivir un fin (y principio) de año por todo lo alto, puedes empezar la jornada participando en la carrera popular San Silvestre, en la que puedes ir disfrazado (para que luego no digan que no has cumplido con aquello de hacer deporte). Después, tienes que demostrarle a tu familia que eres un auténtico chef entre fogones, sorprendiéndoles con una receta de solomillo Wellington, por ejemplo, ya que es la elaboración más 'googleada' de estas fechas. Respecto a las uvas, opta por aquellas más pequeñas y, si no te convencen, prueba con Lacasitos, una forma más de tener Aragón en tu mesa.

Por último, cuando ya has entrado en el nuevo año (y no te has dejado ningún ritual para empezarlo con buen pie), opta por cotillones alternativos y temáticos, como el que Starkytch ofrece en el Teatro de las Esquinas o como la propuesta 'bigotuda' de la Sala López. Con todos estos planes, te asegurarás el éxito en Nochevieja, y que lo que esperas de ella, se quede en un cajón hasta el año que viene.

Lo que esperas de Nochevieja y nunca pasa...

- Consulta la agenda cultural en Heraldo Ocio y descubre todo lo que puedes hacer en Nochevieja y en estas fechas.