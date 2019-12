Laura Pérez Soria: "Darle su gracia a un vals no es nada fácil"

"Lo más importante para alguien que dirige una orquesta es lograr un buen contacto con todos y cada uno de los músicos. Si no consigues ‘llegar’ a ellos y que todos vayan a una, es imposible que funcione". Así presentaba este viernes Laura Pérez Soria el Gran Concierto de Año Nuevo que va a ofrecer la Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza mañana (19.00) en la Sala Mozart. Y que ella va a dirigir.

Los conciertos de Año Nuevo son una tradición en toda Europa, también ya en la capital aragonesa, donde la Orquesta Ciudad de Zaragoza ha ofrecido seis, aunque este será el primero en el que no empuñará la batuta su director titular, Juan Luis Martínez. La zaragozana Laura Pérez Soria dirigió en marzo a la orquesta (en un programa con obras de Shostakovich, Rossini y Schönberg) y la experiencia fue tan satisfactoria para todos que fue invitada a dirigir el concierto de mañana.

"Es una cita que me resulta especialmente emotiva –señalaba este viernes la directora de orquesta–. Porque vivo en Viena desde hace años y me esfuerzo en llevar allí música española, y de hecho la he presentado muchas veces en concierto. Pero esta es la primera vez que voy a dirigir música vienesa en España".

Y mucho más, porque habrá arias y dúos de ópera, y música francesa y rusa. Los conciertos de fin de año, ya se sabe, tienen sus propias normas, y una de ellas es darle al público lo que espera, una buena ración de valses y polcas vienesas; pero, también, sorpresas. En el concierto participarán la soprano alemana Nina María Fischer, la ‘mezzosoprano’ española Belén Elvira y el coro infantil Amici Musicae, dirigido por Isabel Solano. Cuatro actores de Caleidoscopio Teatro darán seguimiento al espectáculo, en el que, este año, parece que la danza tendrá mayor protagonismo. El bailarín y coreógrafo Alejandro Álvarez Longines ha seleccionado a cuatro bailarinas que actuarán en tres de las piezas que se interpretarán a lo largo de la velada. "Vuelvo a mi ciudad natal a vivir y trabajar –señalaba ayer Álvarez Longines, bregado en compañías como La Mov o el Ballet de Marsella–. Para el concierto casi he podido configurar un cuerpo de baile plenamente aragonés. Es un elenco 100% femenino, que actuará en tres momentos y que sorprenderá al público por la mezcla de estilos de danza".

Los conciertos de Año Nuevo buscan que tanto el público como la orquesta disfruten, y por eso puede pensarse que la exigencia artística es menor. Laura Pérez coincide con la primera parte de la frase y disiente por completo con la segunda. "La exigencia es la misma. Darle su gracia a un vals no es nada fácil", subrayaba.

La Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza acabará el año de forma festiva (las entradas, desde 9 euros, están a punto de agotarse) y tiene ya en el horizonte un nuevo reto artístico. Según anunciaba ayer Antonio de Clemente, coordinador de la formación musical, esta participará en la conmemoración del 25 aniversario del Auditorio de Zaragoza con dos conciertos a mediados de febrero, que ofrecerán junto al pianista Javier Perianes. En el programa destaca ‘Cinco momentos de Medea’, compuesta para la efeméride por el zaragozano Jesús Torres a petición de la propia orquesta. Se trata de una obra para soprano, ‘mezzo’, bajo-barítono, coro femenino y orquesta, con texto de Fermín Cabal, y que dura 25 minutos.