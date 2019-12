J. Balvin y Shakira, reyes de la década para Spotify

El colombiano J. Balvin es el artista más escuchado por los españoles en la última década en Spotfy. Los cantantes latinos copan los primeros puestos de la lista de canciones y artistas más oídos del decenio en la plataforma. En el quinto lugar aparece el asturiano Melendi, por delante de Juan Magán, Anuel AA, Maluma, Nicky Jam y Ed Sheeran. Shakira es la número uno entre las artistas más escuchadas en España, por delante de Rihanna, Becky G, Kalor G y la española Aitana.

'Me Rehúso', de Danny Ocean, es la canción favorita entre los españoles, seguida de 'Despacito', de Luis Fonsi con Daddy Yankee; 'Shape of You', de Ed Sheeran y 'Sin pijama', de Becky G con Natti Natasha. En el quinto puesto está 'Contando Lunares', de Don Patricio con Cruz Cafuné, canción del canario que ha sido también la favorita de los españoles en 2019 y suma más de 142 millones de reproducciones.

El 'top 10' de temas más escuchados de la década en España lo cierran 'Vaina loca', de Ozuna con Manuel Turizo; 'Bailando', de Enrique Iglesias con Descemer Bueno y Gente de Zona; 'Te Boté (Remix)', de Nio García, Casper Magico, Bad Bunny, Darell, Ozuna y Nicky Jam; 'Felices los 4', de Maluma y 'Reggaetón Lento (Bailemos), de CNCO.

A nivel mundial, el artista más escuchado es Drake, seguido de Ed Sheeran, Post Malone, Ariana Grande y Eminem. En canciones, 'Shape of You', de Ed Sheeran, es la más reproducida del mundo con más de dos mil millones de reproducciones. El 'top 5' global lo completan 'One Dance', la colaboración de Drake con Kyla y WizKid; 'Rockstar', de Post Malone con 21 Savage; 'Closer', de The Chainsmokers con Halsey y 'Thinking out Loud', otro tema de Ed Sheeran.

Anuel AA es el artista más escuchado en España en 2019; por delante de Ozuna, Bad Bunny y J. Balvin. Rosalía, la favorita del año, se convirtió en julio la voz española más escuchada del mundo en Spotify seguida de Aitana y Lola Indigo.

Post Malone es el artista más popular del año en todo el mundo, con más de 6.500 millones de reproducciones en 2019. El rapero llega al número uno por primera vez, tras lanzar su último álbum, 'Hollywood's Bleeding'. Billie Eilish ocupa la segunda posición de artistas más escuchados del año, con 6.000 millones de reproducciones en tan solo un año, y su álbum 'Whe We All Fall Asle, Where Do We Go?' se ha convertido en el más escuchado del año. Por su parte, Ariana Grande, que lanzó en febrero 'thank u, next', completa la lista de los tres artistas más escuchado en Spotify a nivel mundial.

La canción favorita de la mayoría de los oyentes este 2019 ha sido 'Señorita', de Shawn Mendes y Camila Cabello. El tema suma ya más de mil millones de reproducciones, y le sigue de cerca 'Bad guy', de Billie Eilish, con más de 990 millones de escuchas. 'Sunflower", la colaboración de Post Malone con Swae Lee para la película 'Spider-Man: Un nuevo universo', ocupa el tercer lugar; '7 rings', de Ariana Grande, el cuarto y 'Old Town Road - Remix¡, de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, el quinto.

El 'top 10' de canciones más escuchadas en el mundo lo completan 'I Don't Care', la colaboración de Ed Sheeran y Justin Bieber; 'Someone You Loved', de Lewis Capaldi; 'Wow', de Post Malone; 'Con Calma', de Daddy Yankee con Snow, la única en español, y 'Shallow', de Lady Gaga y Bradley Cooper.