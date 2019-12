"La vida es una tela de araña de encuentros y de casualidades, y he escrito para explicarme"

Antonio Ansón (Zaragoza, 1960) es profesor del Departamento de Filología Francesa de la Universidad de Zaragoza. Escritor, poeta y ensayista, es uno de los grandes especialistas en fotografía y ha dedicado buena parte de sus esfuerzos a explorar las relaciones entre literatura e imagen. Ahora acaba de ver la luz ‘Hijos del agobio’ (Exit Publicaciones), un ensayo en el que reflexiona sobre la memoria y la desmemoria de la guerra civil en la fotografía española contemporánea. Sus ensayos son tapices que tienen materiales aparentemente distintos pero que acaban siendo convergentes: en ellos el análisis se trenza con la erudición, la reflexión y la autobiografía.

"El libro surgió de una forma un tanto casual –señala–, con la inocencia que tienen las preguntas de los niños, que suelen ser muy sencillas, pertinentes y difíciles de contestar. Hace muchos años que me intereso por la fotografía y un día me di cuenta de que en todas las historias de la fotografía española no existe la más mínima alusión a la guerra civil, que es el acontecimiento capital del siglo XX en la historia de nuestro país".

Agrega: "Paralelamente, a mi alrededor había un grupo de amigos, nacidos en torno a los años 60, que tenían un gran interés por conocer, saber y mostrar, convertido en imágenes, algo que les preocupaba, la guerra, de la que no tenían experiencia directa porque son nietos de los que la hicieron. Un grupo de amigos a los que, además, sus padres nunca les contaron nada, y lo que sabían era siempre por el relato oral, íntimo, y a veces incluso clandestino, de sus abuelos".

Ese silencio en torno a la guerra civil se explica por razones distintas según la generación que lo ha vivido, y Ansón distingue tres. La de los años 40, por razones obvias: "Es la generación a la que en casa se le daba una consigna: 'Sobre todo, no te signifiques'". Buena parte de esa generación ya ha fallecido y tuvo que hacer fotografía en circunstancias difíciles".

La de los años 50 "es a la que menos le interesaba recordar la grisura de la que estaba saliendo", señala Ansón. Y luego llegó la generación de los 60, "que se enteró de lo ocurrido por sus abuelos y que intentó recuperar ese recuerdo. No es casualidad que Zapatero, el presidente que aprobó la Ley de Memoria Histórica, haya nacido en 1960".

Son esas tres generaciones, subraya Ansón, las que se suceden después de la guerra "y van a conformar una especie de plantilla que explica muy bien lo que pasa en España desde que termina la guerra hasta nuestros días, en términos históricos, en términos vivenciales y en términos fotográficos". Constituyen, respectivamente, una generación del silencio, una generación del olvido y una generación de la memoria.

La cuestión le llevó a Ansón a analizar cómo otros países han encarado el silencio y la cicatrización de sus propias heridas históricas, cómo han recuperado su propia memoria histórica. No hay país sin museos que busquen restaurarla, y ahí están ejemplos tan variados como el Museo del Terror de Budapest, el Museo de la Masacre de Nanjing o el más reciente Memorial del 11-S.

"De todos los centros que he conocido -señala Ansón-, donde mejor se ha hecho es en Argentina. Por su valentía y por su sobriedad, porque hay casos en los que la estética puede neutralizar la intención del centro de memoria histórica". Hace tan solo unos meses, el Museo de Auschwitz solicitaba a sus visitantes que no se realizaran selfis en su interior, intentando evitar que se frivolice la historia. "En casi todos los centros de memoria que he visitado a la salida me he hallado ‘merchandising’ o una tienda. Eso me incomoda", subraya Ansón.

Volviendo al tema central del ensayo, ¿hay que reescribir la historia de la fotografía en España? "No se trata de eso –asegura–, sino de plantear otra forma de escribir y entender la historia. Desde el punto de vista estético, hay que partir de la base de que la fotografía no es ajena a casi nada, y menos a la historia. La guerra civil española, lejos de formar parte de la historia, es un asunto que sigue vivo, vigente y en algunos casos es todavía doloroso. La vida es una tela de araña llena de encuentros y casualidades, y yo he escrito este libro para explicarme a mí, y a mi generación".

