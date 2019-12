Una tele con nanocristales para jugones

La compra de una tele puede parecer algo sencillo hoy en día, elegir el tamaño y poco más. Nada más lejos de la realidad. Existen multitud de variables a tener en cuenta: tecnología del panel, calidad de imagen y sonido, fluidez y versatilidad del sistema operativo... incluso la forma, tamaño y funcionamiento del mando a distancia varía de un fabricante a otro.

Además, cuando hablamos de un televisor de gama media o alta, el desembolso de dinero es importante, superando en muchos casos -y dependiendo de la diagonal escogida- los 1000 euros, por lo que no debemos tomar a la ligera una decisión sobre el objeto que se va a convertir en el centro de nuestro salón durante, al menos, la próxima década.

Aquí vamos a analizar una de las últimas apuestas de LG, un televisor con una tecnología que el fabricante ha bautizado como Nano Cell, y que busca ser equivalente a los televisores QLED de Samsung y sus Quantum Dots. Pero, como probablemente al lector todos estos términos le suenen a chino, el presente reportaje también pretende explicar cada uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de comprar un televisor.

Diferencias entre LED y OLED

Actualmente, en televisores de gran diagonal, los fabricantes están optando por dos tecnologías muy diferentes: el LED y el OLED. Simplificando mucho, los paneles LED requieren de una fuente de retroiluminación que de luz al conjunto de la pantalla, mientras que en el OLED cada uno de los píxeles que forman la imagen se iluminan de forma independiente.

La principal virtud del los paneles LED es que suelen tener un nivel de brillo mayor con colores más vibrantes y un resultado global más impactante en cuanto a luminosidad. Los OLED sin embargo tienen unos negros más profundos y puros y un contraste (diferencia entre las zonas iluminadas y las oscuras) perfecto sin halos ni molestos resplandores,un efecto también conocido como 'blooming'.

Además los televisores LED son siempre más baratos que los OLED y. estos últimos, pueden ser mucho más finos ya que no requieren de esa fuente de iluminación trasera.

Aunque LG es el principal fabricante mundial de paneles OLED de grandes dimensiones -hasta tal punto que los suministra a su propia competencia- en 2018 dio un gran paso para tratar de equipararse a su principal rival, Samsung, en lo que a televisores LED se refiere. Para ello ha lanzado la gama Nano Cell.

LG Nanocell TV 9800 tiene un diseño cuidado con bordes muy reducidos y una peana algo inestable LG

En concreto hoy analizamos el LG Nano Cell SM9800 de 65 pulgadas, el mejor televisor LED que ofrece LG y también el más caro: hoy se puede encontrar por unos 1.400 euros.

Tecnología Nano Cell

Nano Cell, hace referencia a unos nanocristales usados para intentar crear colores puros y obtener una representación cromática lo más cercana a la realidad posible.

Técnicamente lo que hacen estas partículas es absorber las impurezas del color. Lo que el usuario podrá apreciar es una mayor amplitud de gama con colores muy vivos incluso en niveles de iluminación muy altos (superando los 1.700 nits).

Los ángulos de visionado en escenas luminosas también han mejorado. Manteniendo la pureza de los colores aunque no estemos sentados en perpendicular al televisor, siempre que nos encontramos a cierta distancia del mismo. El resultado no es igual de bueno si miramos el televisor desde arriba o desde abajo, afortunadamente esta no es una posición habitual de visionado.

Si bien ofrece un resultado excelente a la hora de mostrar imágenes luminosas y coloridas, el LG SM9800 sufre más cuando se enfrenta a escenas más contrastadas y oscuras. Los paneles LED al necesitar iluminación para mostrar el contenido no son capaces de mostrar negros puros, si no que reproducen grises muy oscuros, algo que se percibe mucho más cuando estamos viendo una película en una habitación oscura.

Para solucionar este problema los fabricantes han ideado un sistema llamado Full Array Local Dimming, que divide el panel en diferentes zonas que puede encender y apagar a voluntad, para reproducir colores vivos y brillantes en una parte de la pantalla mientras el resto de píxeles están apagados, mostrando un negro más puro.

Esta es una buena solución, que mejora mucho el contraste, pero tiene una contraprestación: el 'blooming'. Un halo que blanco que rodea las zonas iluminadas, que puede resultar bastante molesto.

El SM9800 tiene negros muy profundos y las escenas oscuras se visualizan muy bien en los modos 'Cine' y 'Experto Technicolor' ya que el sistema reduce la iluminación de fondo para evitarlo. En los modos 'Vívido' y 'Estándar', sin embargo, los halos persisten en momentos en los que el contraste entre zonas oscuras y claras es alto, creándose halos entorno a los subtítulos e incluso a los menús de la propia televisión.

Procesador y sistema operativo

El encargado de hacer que todo se vea como es debido en este televisor Nano Cell es el procesador A7 de LG de segunda generación con inteligencia artificial. Si le dejamos, el cerebro de esta TV toma decisiones en tiempo real sobre la imagen que está proyectando para reducir el ruido, reescalar el contenido que no está en 4K y ajustar la luminosidad. LG asegura que sus algoritmos son incluso capaces de procesar y mejorar el sonido, adaptándolo a la sala en la que se encuentra la tele.

El resultado, tanto en imagen como en sonido, es muy bueno y lo que más notará el usuario es que el comportamiento de Web OS es muy fluido en todo momento.

El de LG es uno de los mejores sistemas operativos para 'smart tv' del mercado. Tiene todas las aplicaciones contenido en 'streaming' presentes en la actualidad en España (HBO, Movistar, Atresmedia Player, MiTele...) y Netflix y Prime Video tienen incluso un botón de acceso directo en el mando muy cómodo. También tiene una aplicación de galería que permite mostrar imágenes en alta resolución de paisajes y obras de arte, para convertir el televisor en un cuadro, si lo instalamos en la pared.

El comportamiento es en general muy fluido, con la posibilidad de pasar de una aplicación a otra en multitarea sin sufrir incómodos reinicios. Los menús son reconfigurables y transparentes y se sitúan en la zona inferior sobre la reproducción en curso sin molestar.

El manejo del SM9800 se realiza a través del mando 'magic control' que, de manera similar a un mando de la Wii, permite el control del puntero virtual moviendo el dispositivo en el aire a modo de varita mágica. Más allá de sentirse como Harry Potter, este sistema permite un manejo mucho más rápido a la hora de navegar por los menús que la clásica cruceta, y sobre todo al escribir en el teclado virtual.

El sistema de inteligencia artificial está también presente en WebOS, recomendando al usuario canales y programas en el momento en el que se están emitiendo, gracias al aprendizaje inteligente de nuestros usos y costumbres que mejora cuanto más tiempo usamos nuestro televisor. Además, el SM9800 es compatible con Google Assistant y Amazon Alexa, permitiendo el uso de la voz para realizar búsquedas -tanto en internet, como en las aplicaciones del propio televisor- o para realizar acciones sencillas como subir y bajar de canal, poner un volumen determinado, abrir una 'app' o encender y apagar la tele.

Una tele ideal para jugones

Las capacidades de la LG Nano Cell SM9800 a la hora de jugar a videojuegos merece un apartado a parte. Este es un gran monitor para los jugones, no solo por las cualidades que podrán aprovechar a día de hoy, sino por lo bien preparado que está de cara al futuro.

Con resolución 4K y HDR 10, una tasa de refresco que puede alcanzar los 120 Hz y un tiempo de respuesta inferior a los 6 ms, el SM9800 hará las delicias de los usuarios más exigentes tanto con PS4 Pro y Xbox One X como para los que decidan conectarle un ordenador.

Pero además, la gama Nano Cell de 2019 de LG es uno de los pocos televisores del mercado con HDMI 2.1 de serie, lo que hace que esté preparado para la nueva generación de consolas que, previsiblemente, llegarán en 2020 y traerán nuevas capacidades, como la tasa de refresco variable o el sonido digital multicanal de alta resolución.

Conclusiones

El LG Nano Cell SM9800 es un gran televisor que se luce en las escenas coloridas y brillantes, representando una gama de color que es al mismo tiempo natural y vibrante, pero que en contraste y pureza del negro no puede competir con sus hermanos mayores OLED. Por lo demás es un televisor excelente, con un gran sistema operativo y un procesador potente y solvente. Se nota que LG ha pensado especialmente en los jugones, cuidando el tiempo de respuesta y el refresco de pantalla, y añadiendo HDMI 2.1 para poder disfrutar sin problemas de la próxima generación de consolas, que está al caer.

Especificaciones técnicas



Pulgadas: 65 (164 cm)

Resolución: UHD

Resolución píxeles: 3840x2160

Panel: Nano Cell IPS

Sistema operativo: webOS Smart TV 4.5 con inteligencia artificial y reconocimiento y control por Voz.

Procesador: Alpha 7 Gen. 2 de 12 Bit

Compatibilidad: Google Assistant, Miracast, Apple Home Kit, Apple Screen Share, AirPlay2 y Alexa.

Control: Magic Remote.

WiFi: 802.11ac

Bluetooth: Bluetooth 5.0

Color: NanoCell Color Pro

Deep Learning: Deep Learning, AI Brightness

Ultraluminancia: Ultra Luminance Pro

Formatos HDR: HDR Dolby Vision, HDR Technicolor, HDR 10 Pro, HLG, HFR (100fps). No cuenta con HDR10+.

Mapeado de color: LUT 17x17x17

Eliminación de Ruido y Banding: Eliminación Ruido y Banding 4X

Escalador: 4K Upscaler

Potencia/Woofer: 40W (WF:20W, 10W Por Canal)

Canales 2.2 ch

Sonido Especial DOLBY ATMOS, AI Sound, altavoces WiSA

Antena: DVB-T2/C/S2

HDMI: 4 puertos 2.1

USB: 3 y USB grabador

Salida Óptica: Fibra Óptica

Auriculares: 3,5 mm