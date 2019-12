Twitter ha hablado: estas son las series y películas más populares este 2019

Puede que todavía haya alguien por ahí que ponga en duda que 'Juego de Tronos' es la mejor serie de todos los tiempos y, aunque cada cual tiene sus preferencias, hay hechos que demuestran (y refuerzan) esta creencia: un casi infinito listado de premios y reconocimientos, las 57 niñas en España que se llaman Daenerys, la venta constante de productos de 'merchandising' y, por supuesto, el gran número de fans que todavía no han superado el (dramático) final de la serie. Por ello, podemos confirmar que estamos ante una ficción que ha marcado la historia de la pequeña pantalla.

Otro de los datos que confirma el éxito de esta superproducción es ostentar el título de ser la producción televisiva más twitteada del año, tal y como han compartido esta red social en su resumen ‘#ThisHappenedin2019’. Les siguen en el ranquin ‘Stranger Things’ -Netflix ya ha confirmado que habrá cuarta temporada-; 'Los Simpsons', que acaban de celebrar su 30º aniversario; y 'La Casa de Papel', una de las producciones españolas con más éxito nacional e internacional.

'Anatomía de Grey', 'Padre de Familia', 'The Walking Dead' y 'Narcos' completan el listado y confirman que las series se han convertido en las reinas de la televisión. Solo dos programas de no ficción se cuelan entre lo más comentado: en el sexto puesto, 'Love Island', ‘reality’ americano en el que un grupo de solteros buscan a su amor de verano y otros romances en Mallorca; y en el séptimo, 'Catsifh: The TV Show', programa de telerrealidad que analiza las verdades y mentiras de las relaciones por internet.

Y entre los cinéfilos...

Si en la pequeña pantalla las series han sido las protagonistas, Disney es el rey indiscutible de las carteleras, pues seis de las diez películas más comentadas pertenecen a la factoría del ratón (o a alguna de sus divisiones): 'Los Vengadores: Endgame', 'Toy Story 4', 'El Rey León', 'Capitana Marve'l, 'Star Wars: The Rise of Skywalker' (recién llegada a los cines), y 'Frozen 2'.

Completan el ranquin 'Joker', algo que no es de extrañar debido a la polémica con la que llegó a las salas de cine; 'Spider-Man: Lejos de casa'; la segunda entrega de 'IT', calificada como R en Estados Unidos debido a su contenido perturbador, y la película de animación japonesa 'Weathering With You’, estrenada en España con el título 'El tiempo contigo'.

La fiebre por todos estos títulos no se queda solo en los perfiles de Twitter. El 'merchandising' que generan, los posibles 'remakes' y 'reebots' y las citas temáticas diseñadas y organizadas por los propios seguidores aumentan la fama de estos productos televisivos que marcan la actualidad en las redes sociales.