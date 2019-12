Borja Juan: "Cantatutti es un coro ilusionado, vivo y con mucho por crecer"

Usted estudió piano.

Pero llegó un momento en que no fue suficiente, lo vi muy solitario. Siempre me ha gustado dirigir un coro: llevas el instrumento siempre contigo y no necesitas dinero para comprar un clarinete o un violín de tal o cual marca.

Dirigió el aula musical de la Ruta Quetzal. ¿Le marcó?

Del todo. Me permitió conocer la realidad americana.

El coro Cantatutti, que usted dirige, acaba de recibir el Premio Ebrópolis a las Buenas Prácticas Ciudadanas. ¿Qué es Cantatutti?

Un coro verdaderamente inclusivo, integrado actualmente por un centenar de voces. En un grupo tan numeroso y vinculado a la vida universitaria, no todos vienen a todos los ensayos.

Inclusivo. Palabra de moda.

En nuestro caso es nuestra razón de ser, no un postureo ni una medalla. Ahora somos el primer coro del mundo que está signando la música a cuatro voces en sus conciertos. Con eso pretendemos que tanto los que oyen, como los que no, comprendan lo que es la polifonía.

¿Qué porcentaje de coralistas hay con diversidad funcional?

Yo distingo entre los que la tienen diagnosticada y los que están en perfiles de riesgo: gente que padece depresión, trastornos alimenticios, adicciones... o que ha sufrido alguna experiencia traumática. Los dos grupos, sumados, serán el 45% de las voces del coro.

Será difícil armonizar las voces...

Si le soy sincero, yo no he sentido esa dificultad, aunque todos los días suceden cosas nuevas, eso sí. Tienes que moldear tu forma de enseñar y estar abierto a todo. Y trabajar.

¿Hay convivencia después de los ensayos?

Eso es básico en este proyecto. El coro se sustenta en los propios coralistas, que resuelven los problemas según van surgiendo. Nos sobran ganas para todo.

¿Cómo nació Cantatutti?

Lo pusimos en marcha Icíar Nadal, Belén López y yo. Ellas son profesoras de educación musical de la Universidad de Zaragoza y yo estaba terminando mi primer máster con Icíar Nadal de directora. Llevaba desde 2008 en la cabeza la idea de crear algo inspirado en el Coro de Manos Blancas de Venezuela; Icíar, siendo directora del coro de la Universidad, se encontró con que dos alumnas sordas querían cantar en él. Al final, todo confluyó para que pensáramos hacer algo innovador, inclusivo, donde se compartiera todo y no hubiera ninguna barrera, ni la edad, la formación...

Al final, han conseguido que el rector vaya a cantar con ustedes. ¿Qué tal lo hace?

Bien, muy bien. Se nota que tiene tablas.

Entonces, ¿qué hace falta para ser coralista de Cantatutti?

Venir a cantar. Todos los días de ensayo hay alguien nuevo y la mayoría de los que prueban se quedan. Al menos durante un tiempo, porque, lamentablemente, también perdemos voces con frecuencia: les ponen clases a las horas de ensayo, se van de Erasmus... Pero aquí no se le cierran las puertas a nadie, ni siquiera a los que no pertenecen a la comunidad universitaria.

Insisto, y con todo esto, ¿no es difícil que el coro suene bien? ¿O es que no le importa?

¡Qué va! Yo quiero que suene perfecto. Si pregunta a los coralistas verá que le dicen que les machaco sin piedad. Yo soy muy exigente, pero más que el sonido final me interesa el trabajo, el proceso de aprendizaje, disfrutar de ver cómo va saliendo algo que al principio desconocía, descubrir en los coralistas cosas que ni ellos mismos ven... Quizá haya momentos en que nuestra afinación no sea exquisita ni nuestra técnica depurada, pero no nos importa. Queremos que la música sea instrumento de cambio social: somos un coro vivo, ilusionado y con mucho por crecer. Y, sobre todo, con una capacidad enorme para llegar al corazón de los que nos vienen a escuchar. En un coro profesional la música es un fin en sí misma; en nosotros, es un medio.