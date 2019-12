¿En qué orden veo las películas de Star Wars antes de 'El ascenso de Skywalker'?

Por fin ha llegado el esperado momento y es que, desde principios de año, es una de las películas más esperadas. 'Star Wars: el ascenso de Skywalker' llega a los cines el 19 de diciembre para descanso (o no) de las legiones de seguidores que la saga de la Guerra de las Galaxias tiene en todo el mundo. Aunque las primeras críticas parecen no haber sido demasiado favorables, los fans no están dispuestos a despedirse tan fácilmente 40 años después, de todo este universo. Por ello, hay cines en la comunidad que han programado maratones de la saga para el deleite de los más fieles seguidores. Pero, ¿en qué orden deben verse todos los títulos de Star Wars?

El orden cronológico, el más popular

1 'Star Wars Episodio I: la amenaza fantasma' (1999) Anakin Skywalker comienza su entrenamiento como caballero Jedi, en un momento en que La República sufre corrupción en el que el Senado no ve más allá de sus discusiones políticas. Será entonces cuando empiecen a surgir fuerzas disidentes. 2 'Star Wars Episodio II: el ataque de los clones' (2002) Una nueva crisis se cierne sobre La República tras el bloqueo de Naboo. Anakin se encarga de la protección de Padmé Amidala, la senadora que se ha visto amenazada en un atentado, que será investifado por Obi-Wan Kenobi. 3 'Star Wars Episodio III: la venganza de los Sith' (2005) La hostilidad entre el Canciller Palpatine y el Consejo Jedi es latente. Es en este momento en el que el joven Anakin duda qué camino escoger hasta que el lado oscuro de la Fuerza le promete un poder inigualable si se une a sus filas. Así se convierte en Darth Vader. Así, los Sith exterminarán a los Jedi, excepto Yoda y Obi Wan. Este último decidirá el futuro de la galaxia en su combate con Anakin. 4 'Han Solo: una Historia de Star Wars' (2018) En esta ocasión, conoceremos los orígenes del contrabandista Han Solo quien, junto a Chewbacca en el Halcón Milenario, iniciará un viaje que encauzará a uno de los héroes más inesperados de la saga Star Wars. 5 'Rogue One: una historia de Star Wars' (2016) La misión está clara: hay que robar los planos de la Estrella de la Muerte, la última arma del Imperio Galáctico, capaz de destruir en un segundo un planeta entero. De ello se encargará Jyn Erso, una problemática recluta rebelde, hábil y testaruda. 6 'Star Wars Episodio IV: una nueva esperanza' (1977) Los gobernantes del Imperio Galáctico capturan a la princesa Leia para intentar sonsacarle información sobre el centro de operaciones militares 'Estrella de la Muerte'. Antes de esto, Leia transfiere información a R2-D2 y a C3PO que son deportados a un planeta remoto, siendo comprados por el joven Luke Skywalker, quien, de forma inesperada, accede al mensaje de la princesa que solicita ayuda de Obi-Wan Kenobi. Él, junto a Luke, lo robots, Han Solo y Chewbacca irán en su búsqueda. 7 'Star Wars Episodio V: el Imperio contraataca' (1980) Luke Skywalker viaja hasta Dagobah para que el legendario maestro Yoda le convierta en un verdadero maestro Jedi. Mientras, Han Solo, Leia y C3PO destruirán la Estrella de la Muerte. Sin embargo, Darth Vader sigue vivo y prepara una trampa. 8 'Star Wars Episodio VI: el retorno del Jedi' (1983) Luke Skywalker debía acabar con el imperio y, por tanto, con su conocido padre Darth Vader. Han Solo, Leia, C3P0, R2D2, Chewacca y Lando Calrissian se mostrarán como el principal punto de apoyo para lograr el objetivo.

9 'Star Wars Episodio VII: el despertar de la Fuerza' (2015) Luke Skywalker ha desaparecido. La galaxia todavía se encuentra en guerra y un nuevo y misterioso guerrero, Kylo Ren, la amenaza, en memoria de Lord Vader. Frente a él, el único recurso es un androide: BB-8, que guarda el mapa para localizar a Luke. 10 'Star Wars Episodio VIII: los últimos Jedi' (2017) En esta ocasión, secretos del pasado de la Fuerza serán revelados y habrá que resolver cuestiones como: ¿Se convertirá Rey en Jedi? ¿Será el legendario Maestro Jedi Luke Skywalker exiliado a un lejano lugar de la galaxia para enseñar a Rey?



