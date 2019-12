Otra 'playlist' navideña es posible: las 25 canciones de cinco generaciones de 'musiqueros' aragoneses

El tradicional villancico, con sus zambombas, sus cascabeles y sus panderetas forma parte inherente del paisaje sonoro de la Navidad. Pero hace años que el rock y, sobre todo, el pop, le dieron una vuelta a los sonidos propios de estas fechas que, incluso, tienen su propia lista de éxitos oficiosa. Esta misma semana, Mariah Carey y su "All I want for Christmas is you' se ha situado, 25 años después del lanzamiento del tema, por primera vez número 1 de la lista Billboard, la que reúne los discos más vendidos en Estados Unidos.

A lo largo de varias décadas, voces inolvidables como las de Elvis Presley, Frank Sinatra o, este mismo año, la de Robbie Williams, han cantado melodías pensadas exclusivamente para estas fechas, en lo que se ha convertido, casi, en un género en sí mismo. Y, muchas veces, en auténticos superventas.

La banda sonora de la Navidad forma parte del imaginario sentimental y vital de todas las generaciones. Por eso, recurrimos a cinco de ellas, entre los 20 y los 60 años, cinco 'musiqueros' aragoneses comparten sus cinco títulos favoritos para estas fechas. Una 'playlist' de 25 canciones, navideña, sí, pero a la vez muy libre.

Representado a los veinteañeros están Samuel y Mario, miembros de Rosin de Palo, uno de los grupos con más proyección del panorama musical aragonés. En su desprejuiciada quinteto hay desde ironía trap a una pizca de electrónica. Con 32 años, Jesana Motilva, quien, junto a Erica C. forma el dúo de DJ Holy Piña, tira de recuerdos juveniles dominados por el pop. Con 40, el DJ Simonzico propone ritmos que van del hip hop al rock duro. Recién cumplidos los 50 y los 60, respectivamente, Mariano Bazco, de los Starkytch Pinchadiscos, y Míchel Zarzuela, músico de La Banda del Canal, añaden cultura popular impregnada de nostalgia, desde la música de los anuncios a Raphael sin obviar los éxitos ochenteros.

MARIO Y SAMUEL, MÚSICOS DE ROSIN DE PALO (veinteañeros)

Su lista incluye músicas de nuevo cuño, comúnmente asociadadas a los más jóvenes, como el trap local de Fresquito y su 'Me gusta ir a comer a casa de mi abuela' que, por razones obvias, homenajea a todos los encargados de dar de comer a la familia en estas fechas. Los Rosin de Palo también apelan al lado más desenfrenado de estas fiestas, con 'El guateque', de los también zaragozanos Los Bengala, o 'Las palmas', de Playback Maracas.

'El guateque'. Los Bengala

'Badulake'. ZA!

'Me gusta ir a comer a casa de mi abuela'. Fresquito

'Las palmas'. Playback Maracas

'Fuentebravía'. Bum Motion Club

JESANA MOTILVA, DJ EN HOLY PIÑA (treintañera)

Jesana ha apostado en su lista por volver a la Navidad de su niñez y adolescencia, a las canciones que, cree, "han marcado a mi generación, todo muy pop y con muy poco 'indie'", explica esta DJ, que forma dúo junto a Erica C en Holy Piña. Están Back Street Boys, Robbie Williams, Christina Aguilera ("me llegué a comprar el disco navideño", confiesa). O TLC, un grupo de voces negras que, asegura Jesana, "nos marcó mucho a los 'millennials'". Canciones que sonaban por doquier: "En las tiendas, en el autobús...".

'Angels'. Robbie Williams

'All I want for Christmas'. TLC

'Have Yourself a Merry Little Christmas'. Christina Aguilera

'Little Drummer Boy'. Ms. Lauryn Hill

'Christmas Time Again'. Backstreet Boys

SIMONZICO, DJ (cuarentañero)

Hip hop, músicas de mundo y hasta guiños al cine con la banda sonora de 'El día de la bestia', la película de Álex de la Iglesia que se desarrolla en plena Navidad, son algunas de las propuestas del DJ Simonzico. Ojo también al canto a la paz musical del argentino Kevin Johansen en 'La gente más linda'. En Navidad, paran hasta las guerras entre traperos.

'Christmas in Hollis'. Run DMC

'The sound of silence'. Chromatics

'El día de la bestia'. Def con Dos

'La gente más linda'. Kevin Johansen

'Happy New Year'. Molly Burch

MARIANO BAZCO, STARKYTCH PINCHADISCOS (cincuentañero)

Recién cumplidos los 50, la media parte de los Starkytch Pinchadiscos, Mariano Bazco, decide pegarse a la nostalgia más cercana. Los 70 y, sobre todo, los 80, aparecen en una lista muy pop y bailable, con anuncio incluido: el de 'Las muñecas de Famosa'. A su juicio, son "20 segundos de ambrosía musical, abrigos de Tergal y pasamontañas de lana". 'The power of love' de Frankie Goes to Hollywood representa para Bazco cómo "en los 80 volvimos a creer en los Reyes Magos después de ver el videoclip de esta canción". También aparece un clásico moderno, en este caso versionado: 'Last Christmas'. O el famoso villancico solidario 'Do they know it’s Christmas'. Sobre esta canción y su videoclip, dice Mariano: "Todos tenemos un pasado oscuro en la peluquería, merece la pena volver a ver a nuestros líderes ochenteros, solo por los cardados y 'mullet'. Desde Bono a George Michael, la laca nos hará libres. La guinda de la selección, la muy sexi 'Merry Christmas, baby', cantada por Ike y Tina Turner.

'The power of love'. Frankie goes to Hollywood

'Last Christmas'. Versión de Jimmy Eat world

'Merry Christmas baby'. Ike and Tina Turner

Las muñecas de famosa.

'Do they know it’s Christmas'. Band Aid

MÍCHEL ZARZUELA, MÚSICO DE LA BANDA DEL CANAL (sesentañero)

El músico Míchel Zarzuela, de La Banda del Canal, pone el colofón nostálgico y tradicional a esta lista. Recién estrenados los 60, propone de entrada un 'jingle' publicitario, el de El Almendro ( "no lo puedo remediar, pero la sintonía se apropia de mi subconsciente durante estas fechas", dice). Añade más clásicos, como 'El tamborilero', de Raphael, o 'La marcha Radetzky', que vigoriza hasta a los más resacosos en Año Nuevo. Cierra con 'Jingle bells', en la versión de La Banda del Canal. De espíritu callejero, la banda no figura en Spotify, así que en la lista suena la canción en la voz de Frank Sinatra.

'Vuelve, a casa vuelve, por Navidad', del anuncio de El Almendro

'Pequeño vals vienés'. Leonard Cohen.

'La Marcha Radetzky'. Johann Straus

'El tamborilero'. Raphael

'Jingle Bells'. Versión de la Banda del Canal (en la lista de Spotify, en la voz de Frank Sinatra).