Patxi Andión y la defensa de las mujeres, décadas antes del movimiento #MeToo

Hubo lucha antes del movimiento #MeToo, eso es innegable. La reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres en derechos, libertades, sueldos o cualquier otra faceta de la vida viene de antiguo, aunque el camino sea largo y lleno de baches. Por eso podría llegar a 'sorprender' que alguien, un hombre para más inri, rompiera todos los convencionalismos sociales habidos y por haber en una sociedad profundamente patriarcal y cerrada como la española de la Transición, y defendiera el universo femenino con ironía, humor y verdades como puños. Patxi Andión hizo eso en 'Si yo fuera mujer', una loa a la liberación femenina y una crítica a los hombres estilo 'playboy', a la rigidez machista de la España de aquel momento, que se tímidamente se abría hacia una nueva concepción social.

¿Quién no ha fantaseado alguna vez con cómo se comportaría si no fuera quien es? Básicamente, 'Si yo fuera mujer' reivindica todo lo que debería poder hacer una señora desde el punto de vista de un hombre. Porque al parecer nos seguimos guiando, nos guste o no, por clichés más o menos absurdos o trasnochados, como establecer que a los hombres les va más la cerveza y a las mujeres, hacerse la manicura. El lado femenino de Andión, dicho por él mismo en más de una ocasión, “ha estado liberado toda la vida”. “No creo que lo femenino que hay en uno sea tanto algo que hay que liberar como algo que hay que conservar y potenciar”, explicaba. Si Andión hubiera sido mujer, lo tendría claro: libertad sexual, control de la natalidad y del propio cuerpo, elección libre de pareja y de estado civil, vestimenta sin cortapisas ni imposiciones, y el que venga detrás, que arree.

La letra de la canción dice así: "Si yo fuera mujer, tendría que empezar por abrir del todo el telón del fondo del mito virginal y del hombre macho / Si yo fuera mujer podría publicar miles de razones del secreto de don Juan, y las carcajadas nos harían llorar / Si yo fuera mujer a mí no me tocaba un tonto con coche, música de fondo y pose de John Wayne, me daría el gusto de violarle a él / Y así, nada de igualdad, muerte al violador, premio a la infidelidad, desearía tomar eso que ellos llaman nuestra libertad / Si yo fuera mujer yo me tendría que querer / Si yo fuera mujer no me casaría, nada de sostén, nada de pastillas, que las tome él, y ahora que lo sabes, ahora tómame".

Comprometido socialmente

Patxi Andión se definía como “un hombre de izquierdas”. “Socialmente, me comprometo con aquellas causas que no atienden los partidos políticos, como el feminismo, y tengo una presencia lo más activa que puedo. Mi implicación personal en la reivindicación y esta lucha es muy antigua y me llevó a escribir, en 1983, 'Si yo fuera mujer'”, declaró hace ya unos años en una entrevista quien fuera la envidia de muchos españolitos de a pie cuando se casó, en 1976, con Amparo Muñoz, primera Miss Universo nacional y emblemática actriz del destape de la época, aunque su matrimonio apenas duró dos años. Que un hombre con esos intereses intelectuales y políticos se casase con una exmiss provocó escepticismo. “Se me criticó mucho desde la militancia”, contaría él años después, “pero hubiera hecho lo mismo si hubiera sido la hija del portero, aunque evidentemente ella no era cualquier mujer”.

Patxi Andión ha muerto este miércoles en un accidente de tráfico a los 72 años. "Yo simplemente he dejado testimonio de mi mirada, de mi intención ante las cosas y de la vida. Las canciones son obras menores, pero tienen una capacidad de representación simbólica que consigue que las personas tengamos la posibilidad de entender la melancolía como un ejercicio serio de memoria", afirmó Andión en una de sus últimas comparecencias ante los medios.