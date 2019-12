Mariano Anós, Miguel Mena y Ana Labordeta, Premios 'Artes & Letras' 2019

Mariano Anós, poeta, actor, dramaturgo y director escénico, es el destinatario del Premio Especial del Jurado de la V edición de los galardones ‘Artes & Letras’, que concede anualmente HERALDO y que se entregarán el próximo martes. 17, en una gala en la sala Galve del Auditorio. Anós recibe el trofeo por su carrera y dice: “Mi trayectoria ha sido bastante anómala y zigzagueante, pero siempre tratando de acercarme a algo verdadero, al margen del aplauso, en los diversos terrenos en los que me he movido: el teatro, la poesía o la pintura”.

El jurado ha barajado alrededor de medio centenar de creadores para seleccionar a los ganadores. El Premio de Literatura ha recaído en el escritor -poeta, narrador, ensayista…- y profesor José Luis Rodríguez García, que publicó ‘La residencia y otros relatos’ (PUZ, 2019). José Luis decía: “Lo hermoso es contemplar la calle con amigos de toda la vida. La alegría es descubrir que un pájaro despierta a tu lado. La literatura es una amante obsesiva”.

En Literatura Infantil y Juvenil el ganador ha sido Antonio Santos, que ha publicado más de una cincuentena de libros ilustrados, entre ellos los ‘Cuentos de la selva’ de Horacio Quiroga, y realizó una gran exposición en el Paraninfo de su obra pictórica y gráfica. “Estoy sumamente feliz. Es algo completamente inesperado”, explicaba.

El Premio de Música el honor ha sido por Los Músicos de su Alteza, dirigidos por Luis Antonio González Marín. “Recibir el Premio ‘Artes y Letras’ es para nosotros una satisfacción y una alegría enorme, porque supone un reconocimiento a nuestra trayectoria por parte de la Cultura Aragonesa (lo pongo intencionadamente, con mayúsculas) y además viene del excelente suplemento cultural que publica el medio de comunicación más veterano y con más difusión de Aragón”.

Ricardo Marco, arquitecto, exdecano del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y promotor de congresos y diversos ciclos, ha obtenido el Premio de Arquitectura. Decía: “Este premio lo interpreto en clave de reconocimiento a la Arquitectura y a todos aquellos compañeros que trabajan por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. De una parte generando ciudad, creando edificios y espacios urbanos públicos de calidad. De otra, transmitiendo que la Arquitectura es una de las manifestaciones mas humanas de la cultura y que la utilizamos como instrumento, como herramienta para intentar mejorar la sociedad mediante el conocimiento”. Ana Labordeta obtiene la distinción de Teatro, Danza, Circo y está radiante de alegría. “No es un buen día para mí, pero haré todo lo posible por estar. Es uno de esos premios que te alegran mucho. Es un estupendo regalo”.

Miguel Mena se ha hecho acreedor al Premio de Periodismo y Divulgación Cultural; lo avalan más de 35 años pie del cañón. “El premio es una gran alegría. Porque soy ferviente lector de ‘Artes & Letras’ desde siempre, por los nombres que me han precedido -Losilla, ‘Rolde’, ‘Turia’, etc- a quienes admiro, y porque la divulgación de la cultura, el patrimonio y el paisaje de Aragón es algo que he procurado hacer siempre desde la radio”.

Cristina Huarte recibe el Premio de Artes por sus trabajos: la exposición del Pablo Serrano, su estancia en Perú y el proyecto Innova. “Estoy muy contenta de recibir este premio, ha sido una sorpresa para mi. Aunque todavía soy joven y tengo que seguir trabajando en ello, soy consciente de que no es un camino fácil. Esto implica algunos sacrificios pero es un camino elegido con el corazón, además me permite la libertad de ser quien soy”, dice.

Victoria Martínez, presentadora y editora de Aragón TV, conducirá la gala -patrocinada por Edelvives- donde tocarán la banda de jazz Maddison Pack, Los Músicos de su Alteza, que actúan en la sala Mozart, y la joven cantante Laura Cebrián, Elem. Si desea asistir, escriba a eventos@heraldo.es.

El jurado ha estado formado por los escritores José Luis Melero y Fernando Sanmartín; la crítica de arte Desirée Orús; la crítica literaria y librera Eva Cosculluela; el periodista y comentarista musical Pablo Ferrer; el jefe de Cultura de HERALDO Santiago Paniagua, y Antón Castro, coordinador de 'Artes & Letras'.