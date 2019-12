Amici Musicae cumple 30 años y lo celebra con un concierto a 240 voces

Hace ahora treinta años, un grupo de zaragozanos aficionados al canto unieron sus voces para dar un concierto de Navidad. Lo hicieron de forma modesta, en torno a un entusiasta profesor de la Escuela Municipal de Música de Zaragoza, Andrés Ibiricu. Había que pedir las llaves de la sala de ensayo a la Policía Municipal y, luego, dejarse llevar por su pasión por el canto. Eran 13 sopranos, 9 contraltos, 10 tenores y 9 bajos. Nació así el coro Amici Musicae, cuyo nombre propio es toda una declaración de principios: un coro amateur, constituido por aficionados a la música. «No teníamos ningún proyecto ni intención más allá de cantar bien, lo mejor que pudiéramos», recuerda ahora Ibiricu.

Treinta años después, Amici Musicae es distinto. Quizá no tenga el abolengo del Orfeón Burgalés (126 años, dirigido por cierto por una zaragozana, Marta Pilar Hernando, formada en el Amici), ni la solera y los medios del Orfeón Donostiarra, pero no ha parado de crecer hasta consolidarse como una de las formaciones más sólidas del panorama nacional. Un coro capaz de enfrentarse, como ha hecho este año, al ‘Magnificat’ de Rutter y la ‘Madama Butterfly’ de Puccini. Amici se ha puesto al servicio de directores como Zubin Mehta o Gianandrea Noseda, y siempre ha estado sobresaliente.

Para celebrar las tres décadas de trayectoria artística ha preparado un regalo, un concierto en el que van a participar todas sus formaciones, desde la de iniciación a la senior, con un programa audaz que los coralistas quieren disfrutar y hacer disfrutar al público. Y todo por 12 euros. El lleno está asegurado. Será el día 18.

Pero el camino hasta aquí no ha sido fácil. Tras ese primer concierto en las Navidades de 1989, Amici buscó actuaciones para foguearse. Eran conciertos modestos (Zuera, Ayerbe, Uncastillo...) pero en los que ponían toda la carne en el asador. Hasta que se produjo un encuentro clave. El 20 de diciembre de 1991, Miguel Ángel Tapia, que había sido nombrado director del Conservatorio (lo fue solo unos meses) fue a escuchar al coro en su concierto de Navidad en la iglesia de San Gil. «Me pareció estupendo para ser aficionado –rememora Tapia–. Ibiricu había sido alumno mío y pensé que de sus clases de canto podía salir algo importante. Le propuse que hicieran la ‘Petite Messe Solennelle’ de Rossini y buscamos solistas». La interpretaron el 12 de octubre de 1992 en la iglesia del Seminario de San Carlos y ya nada fue igual.

«Aquello nos catapultó –resume Ibiricu–. Tapia confió en nosotros, y luego, ya como director del Auditorio, también. Llegaron hitos como el ‘Réquiem’ de Mozart que hicimos en el 98 dirigidos por Neville Marriner, o los conciertos que hemos dado con batutas como Valery Gérgiev. Hemos participado en las óperas producidas por el Auditorio y hemos cantado en Roma, Praga o Londres». Y ‘La creación’ de Haydn, y la ‘Octava’ de Mahler... La ‘Segunda’ de este compositor, con Mehta y la Orquesta Filarmónica de Israel, sirvió para inaugurar la Expo de 2008. Trabajo, triunfos...

«Si he ayudado al coro es porque se lo merece –resume Tapia–. No es profesional pero tiene un timbre especial. A Marriner le gustaba su timbre joven, su entusiasmo». Cuando Amici Musicae inició su andadura no existía aún el Auditorio, y hoy el Auditorio no podría entenderse sin Amici Musicae. Ibiricu dejó el coro en 2013 y asumieron la dirección Javier Garcés y Elena Ruiz Ortega. En la actualidad, el coro, que es residente del Auditorio, se cimenta en cuatro columnas, cuatro secciones: Iniciación e Infantil, ambos dirigidos por Isabel Solano desde su fundación en 2002; Juvenil (con más de 50 voces, creado en 2004), a cargo de Vanesa García Simón; y la formación senior, que dirige Igor Tantos desde el año pasado. En total, 240 coralistas.

Por Amici han pasado voces ya consolidadas en el panorama lírico nacional e internacional, como las de Eduardo Aladrén e Isaac Galán; o las de Augusto González, Alberto y Carlos Marco, de Bvocal. Ser miembro de ‘Amici’ marca, y aunque las cosas de la edad y los estudios a veces dificultan el tránsito de la formación juvenil a la adulta, ese salto ya se está produciendo. Y no solo ese. Vanesa García Simón, soprano, profesora de técnica vocal del coro y directora del coro juvenil, ha sido un miembro más del coro senior.

«Hemos tenido momentos duros y otros no tanto –resume Ibiricu–. Tengo alguna espinita, como no haber podido hacer una ‘pasión’ o un oratorio de Bach en mi etapa. Pero de lo que siempre me enorgullezco es de que al coro nunca le ha faltado el calor y el cariño del público». Un calor y un cariño que ha ido creciendo con los años y que quedará patente en el concierto del día 18.