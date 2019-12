Las 10 canciones de Roxette que nunca olvidaremos

La muerte de Marie Fredriksson, la vocalista de la banda sueca Roxette, deja huérfanos a los amantes del pop, pero queda su voz para recordarla. Aunque para gustos los colores, lo que no tiene discusión es que 'The look' fue el primer gran éxito internacional de la banda y el que le lanzó al estrellato internacional.

'It Must Have Been Love' formó parte de la banda sonora de "Pretty Woman" y, aunque solo sea por el gran número de veces que han pasado la película por televisión, es también otro de sus éxitos más populares.

Tras estas dos canciones, todo el resto de éxitos es más discutible, pues muchos llegaron al número uno a finales de los años 90 y cada cual tendrá sus preferimos. 'Joyride' fue una de sus canciones más alegres y de las que más tirón radiofónico tuvo.

'Listen To Your Heart' es otra de las baladas que más huella dejaron en sus primeros oyentes. El vídeo con castillo incluido contribuía a dar cierta épica a la conquista internacional de Marie Fredriksson y Per Gessle.

Una de sus canciones con un sonido más contundente fue 'Dressed For Success', también del primer álbum de Roxette, que despachó millones de copias por todo el mundo. Este tema se ha incluido en mil y un desfiles de moda.

La adolescencia de muchos que ahora ya cuarentañeros no sería lo mismo sin himnos como 'How Do You Do!', sencillo que abría el disco 'Tourism', que se publicó en 1992 y obtuvo también una gran repercusión fuera de su país de origen.

'Sleeping In My Car' fue uno de los singles extraídos del disco 'Crash, Boom, Bang', en el que el grupo ya perdió el interés del público, pero continuó facturando importantes canciones que siguen siendo de las más repetidas en las radiofórmulas.

Con un sonido muy propio de cambio de década, entre los 80 y los 90, 'Fading Like A Flower' es otra de esas canciones a mitad de camino entre balada y arranque roquero que marcó a una generación.

A pocos meses del año 2000, la banda sueca confeccionó una de sus mejores canciones. 'Wish I could fly' incluía coqueteos con la dominante electrónica de entonces, además de una estupenda interpretación vocal. Fue uno de sus últimos éxitos antes del parón obligado por la enfermedad de Marie.

Es difícil quedarse sólo con diez canciones de Roxette, habida cuenta de que su disco de grandes éxitos incluye hasta 30 temas. Da rabia dejarse fuera canciones como 'Speending my time', 'Dangerous' o también la casi maquinera 'Stars'. Sin embargo, cerramos con otro temazo de inusual belleza y medio tempo como fue 'You don't understand me'.