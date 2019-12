'Star Wars Jedi: Fallen Order' se lleva el premio a mejor juego de 2019 en Bilbao

El videojuego 'Star Wars Jedi: Fallen Order', ambientado en la saga de 'La guerra de las galaxias', ha sido elegido el mejor del año en el Fun & Serious Game Festival, considerado el mayor certamen de Europa en su género y clausurado esta noche en Bilbao con la gala de entrega de premios.

Además del galardón al mejor videojuego del año, 'Star Wars Jedi: Fallen Order', título de Respawn Entertaiment publicado por Electronics Arts, se ha llevado también los premios al mejor diseño de juego y al mejor título de aventuras, según han informado los organizadores del festival, que hoy ha cerrado su novena edición.

Otro de los distinguidos con los premios Titanium de este festival ha sido el videojuego 'Death Strading', una distopía creada por el japonés Kojima que ha conseguido dos galardones: al mejor diseño narrativo y a la mejor banda sonora, compuesta por Ludvig Forsell.

El videojuego español 'Blasphemous', inspirado en una Sevilla inquisitorial, también se ha llevado dos premios: Mejor Desarrollo Nacional y Mejor Juego Independiente.

El reconocimiento a la Mejor Dirección Artística ha sido para el intimista 'Gris', de Nómada Studio, del que el jurado ha valorado especialmente el trabajo del acuarelista Conrad Roset.

El jurado ha considerado también que 'Gears 5' es el mejor título de Acción presentado en el festival, mientras que 'NBA 2K20' ha sido galardonado como mejor videojuego deportivo del año y 'Luigi's Mansion' ha sido distinguido en la categoría Familiar/Social.

El premio al Mejor Serious Game ha recaído en '200 y +', un título que convierte el Museo del Prado en un escenario cuyo protagonista visita las épocas de distintas mujeres artistas, y se reivindica su legado.

El actor Claudio Serrano ha recogido el premio a la mejor interpretación en castellano por su trabajo como Deacon St John en 'Days Gone'; el videojuego Arrog' ha sido elegido como el más innovador y 'The Longest Road on Earth' ha sido distinguido como el mejor juego vasco del año.

En la gala de clausura del Fun & Serious Game Festival, celebrada en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, se han entregado asimismo cuatro premios de honor a otras tantas figuras del mundo del videojuego: la compositora pionera Yoko Shimomura, el exdirector de iD Software Tim Willits, el exdirector de Naughty Dog Bruce Straley, y el vicepresidente de Propiedad Intelectual de Riot Games, Greg Street.

La novena edición del festival abrió sus puertas el pasado viernes en el BEC de Barakaldo (Bizkaia) en un espacio de 16.000 metros cuadrados en el que se habilitaron 450 puestos de juego, y por el que han pasado miles de personas para conocer las últimas novedades del sector.