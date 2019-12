'Dolor y gloria' y Antonio Banderas, candidatos a unos Globos de Oro dominados por Netflix

Pedro Almodóvar y su 'Dolor y gloria' continúan su carrera triunfal, por lo menos en cuanto a candidaturas a premios, cuya temporada está ya a pleno rendimiento. Este lunes, el filme ha obtenido dos nominaciones a los Globos de Oro, los galardones que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y que comúnmente son considerados como un radar para lo que sucederá en enero, en los Oscar.

'Dolor y Gloria' compite en la categoría de Mejor Película en Habla No Inglesa y su protagonista, Antonio Banderas, lo hará como Mejor Actor en un filme dramático. El español se enfrentará a Christian Bale (Le Mans 66), Jonathan Pryce ('Los dos papas'), Joaquin Phoenix ('Joker') y Adam Driver ('Historia de un matrimonio'). Precisamente, 'Historia de un matrimonio', con seis candidaturas, es la película favorita en esta 77 edición de los Globos de Oro, con permiso de 'El irlandés' (con cinco nominaciones en total) o 'Joker'. Ambas están nominadas a mejor drama junto a otra película de Netflix, 'Los dos papas', y '1917'.

El filme de Almodóvar, por su parte, tiene como competidoras a 'El adiós', 'Los miserables', 'Parásitos' y Retrato de una mujer en llamas'.

En cuanto a las actrices, en la categoría de drama se disputarán el Globo de Oro Cynthia Erivo ('Harriet'), Scarlett Johansson (Historia de un matrimonio'), Saoirse Ronan ('Mujercitas'), Charlize Theron ('Bombshell') y Renée Zellweger ('Judy').

En cuanto al cine de comedia, son candidatos 'Yo soy Dolemite', 'Jojo Rabbit', 'Cuchillos por la espalda', 'Rocketman' y 'Érase una vez... en Hollywood', la película de Tarantino que cuanta con cinco nominaciones, al igual que 'El irlandés'.

Sin dejar este género, las actrices candidatas son Ana de Armas ('Cuchillos por la espalda'), Awkwafina ('El adiós'), Cate Blanchett ('Where'd you go, Bernadette'), Beanie Feldstein ( 'Super Empollonas') y Emma Thompson ('Late Night').

En el apartado masculino, los nominados son Daniel Craig ('Puñales por las espalda'), Roman Griffin Davis ('Jojo Rabbit'), Leonardo Dicaprio ('Érase una vez... en Hollywood'), Taron Egerton ('Rocketman') y Eddie Murphy por 'Mi nombre es Dolemite'.

En cuanto a las series "Chernobyl", "The Crown" y "Creedme" lideraron las nominaciones en los Globos de Oro con cuatro candidaturas por cabeza.

Por detrás de ellas se situaron un pelotón de producciones con tres nominaciones cada una: 'Barry', 'Big Little Lies', 'Fleabag', 'El método Kominsky', 'Fosse/Verdon', 'The Morning Show' y 'Succession'.

Netflix, con 17 nominaciones, es la plataforma digital o canal de televisión con más candidaturas al superar por poco a HBO, que logró 15 menciones.

Y no solo encabeza los apartados de televisión de los Globos de Oro sino que también fue la distribuidora de cine más nominada este lunes, ya que logró 17 candidaturas con las que dominó las categorías de la gran pantalla a gran distancia de sus rivales (Sony Pictures Releasing fue la segunda más nominada con 8 candidaturas).

La estatuilla a la mejor serie dramática se decidirá entre 'Big Little Lies', 'The Crown', 'Killing Eve'', 'The Morning Show' y 'Succession'.

Mientras que el premio a la mejor serie de comedia o musical tendrá como nominadas a 'Barry', 'Fleabag', 'El método Kominsky', 'La maravillosa Sra. Maisel' y 'The Politician'.

Por su parte, el Globo de Oro a la mejor serie limitada o película para la pequeña pantalla contará como aspirantes con 'Chernobyl', 'Trampa 22', 'Fosse/Verdon', 'La voz más alta' y 'Creedme'.

Jennifer Aniston ('The Morning Show'), Reese Witherspoon ('The Morning Show'), Olivia Colman ('The Crown'), Jodie Comer ('Killing Eve') y Nicole Kidman ('Big Little Lies') optarán a la distinción a la mejor actriz de una serie dramática.

Por su parte, Brian Cox ('Succession'), Kit Harington ('Juego de tronos'), Rami Malek ('Mr. Robot'), Tobias Menzes ('The Crown') y Billy Porter ('Pose') son los candidatos a mejor actor dramático de una serie.

En cuanto a las comedias y series musicales, Christina Applegate ('Dead to Me'), Rachel Brosnahan ('La maravillosa Sra. Maisel"), Kirsten Dunst ('On Becoming God in Central Florida'), Natsha Lyonne ('Muñeca rusa') y Phoebe Waller-Bridge ('Fleabag') lograron ser nominadas a la mejor actriz.

Michael Douglas ('El método Kominsky'), Bill Hader ('Barry'), Ben Platt ('The Politician'), Paul Rudd ('Living with Yourself') y Ramy Youssef ('Ramy') serán los candidatos a mejor actor.