¿Cuándo y dónde ver las películas y series candidatas a los Globos de Oro?

Las plataformas 'on line' han cambiado también la historia de los grandes premios del cine. Así, la mayoría de los títulos candidatos a los Globos de Oro, anunciados este lunes, pueden verse ya mismo sin salir de casa. Es el caso de 'Historia de un matrimonio', la película más nominada, en seis categorías, que incluyen mejor película dramática, guion, actor (Adam Driver), actriz principal (Scarlett Johansson), de reparto (Laura Dern) y banda sonora.

También son de Netflix 'El irlandés' (cinco nominaciones) y 'Yo soy Dolemite' (ambas ya lanzadas) y 'Los dos papas', que se estrenará el próximo 20 de diciembre. En esta cadena de 'streaming' puede verse igualmente ya en pequeña pantalla 'Dolor y gloria', el filme de Almodóvar que opta a Mejor película de Habla no inglesa y que también ha logrado una nominación para su protagonista, Antonio Banderas.

Netflix, con 17 candidaturas, es la productora y distribuidora más nominada en estos Globos de Oro de 2019. Completan su lista de candidatos varias series, todas ya a disposición de los espectadores: 'The Crown', 'El método Kominski', 'The politician', 'Creedme', 'Pose, 'Dead to me', 'Russian doll', 'Living with yourself', 'Unbelievable' y 'El espía'

Sin dejar la esfera doméstica, HBO es la segunda cadena de televisión más nominada en los Globos de Oro: 15 veces. En ella pueden verse ya 'Big Little Lies', 'Sucession', 'Barry', 'Chernobyl', 'Juego de tronos', 'La voz más alta, 'Fosse/Verdon' y 'Catalina la grande'.

En cuanto a Amazon Prime Video, cuenta con las siguientes series nominadas: 'Fleabag' y 'La maravillosa Sra. Maisel', cuya nueva temporada se estrenó el pasado viernes. También pueden verse en ella las primeras temporadas de 'Killing Eve'.

En España, otra de las nominadas, 'Mr. Robot', puede verse en Movistar +, y 'La trampa 22' y 'The Act', en Starzplay. Para los que tengan Apple Tv +, la nominada es una de sus series estrellas: 'The Morning Show'.

En cuanto a los títulos candidatos que todavía pueden disfrutarse en las salas de los cines aragonesas, siguen en cartel en Zaragoza 'Joker', 'Parásitos', 'Le mans 66', 'Los miserables', 'Estafadoras de Wall Street', 'Frozen 2' y 'Puñales por la espalda'. Estas dos últimas pueden verse también en Huesca, ciudad en la que también sigue en cartel 'Adiós', competidora de 'Dolor y Gloria'. Y 'Frozen II', en Teruel.

Tambien serán estrenadas en cines, pero habrá que esperar, '1917', la nueva película de Sam Mendes, de genéro bélico que llegará a las salas el próximo 25 de diciembre, día que también se estrenará la nueva versión de 'Mujercitas' dirigida por Greta Gerwig. Antes, el próximo viernes, será el turno de 'Richard Jewell', con Kathy Bathes

Ya para 2020 quedarán 'Judy' (31 de enero), en la que Renée Zellweger se mete en la piel de Judy Garland; 'Bombshell', sobre un caso de acoso sexual en la cadena Fox, protagonizada por con Charlize Theron; 'Jojo Rabbit' y 'Un amigo extraoridinario' (enero) y 'Harriet (marzo).

En DVD o en el limbo antes de pasar a este formato o desambarcar en alguna plataforma de pago están otros títulos ya estrenados como 'Retratos de una mujer en llamas', 'Érase una vez... en Hollywood', 'Rocketman', 'Toy Story 4'