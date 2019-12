Las ruinas de Belchite inspiran muchas cosas -allí ha habido desde investigadores de fenómenos paranormales hasta rodajes de películas porno-, pero casi nadie había caído en la cuenta hasta ahora de que la batalla de la guerra civil que se libró allí es ya un referente dentro de los juegos de mesa. El último DAU Festival, considerado por la crítica especializada como el Mobile World Congress de los juegos de mesa, ha tenido entre sus atracciones más populares y visitadas una monumental partida de un juego de guerra que se ha desarrollado en una enorme maqueta de Belchite. El DAU, que se celebra en Barcelona, es una feria acompañada de un amplio programa cultural. Así, la partida de Belchite contaba como actividad paralela con un par de conferencias sobre cómo fue la batalla, a cargo del estudioso belchitano Jaime Cinca.

La idea de desarrollar un juego inspirado en Belchite partió del club Alpha Ares, que con sus más de 150 miembros es toda una referencia en el sector. El club, que celebraba unas jornadas anuales, las vinculó hace unos años al DAU, creando la sección DAU Histórico.

"Hemos hecho maquetas de grandes dimensiones para juegos de guerra inspirados en el desembarco de Normandía o en el cerco de Stalingrado -relata Pere Areste-, organizador del DAU Histórico. Este año decidimos hacer Belchite, que visitamos junto a Jaime Cinca y una técnico de Turismo de la localidad para tomar medidas y fotografías. En este tipo de juegos el rigor histórico es vital".

Un equipo de cinco personas, desde julio a noviembre, y robándole horas al sueño, ha estado trabajando en la maqueta que se presentó en el DAU, visitado por cerca de 30.000 personas. La partida la disputaron jugadores de los clubes Alpha Ares y +1 al DAU, de acuerdo con las reglas 'Bolt Action'.

"El escenario está bien, pero tampoco es el que más nos hubiera gustado. Al final no hemos hecho todo el pueblo, sino 30 casas y la iglesia. Hay que tener en cuenta que una casa, bien hecha, es el trabajo de una persona durante 15 días. Solo el tejado de cada una supone 36 horas de funcionamiento de una impresora en 3-D".

La maqueta se ha quedado en Barcelona y está a disposición de quien quiera completarla y mejorarla. "Esta muy bien, y ha despertado mucho interés en los visitantes -resume Pere Areste- pero para que tenga 'calidad de museo' aún hay que trabajar en ella'.

Detalle del tablero del juego inspirado en la batalla de Belchite Heraldo.es

La partida de Barcelona se ha jugado de acuerdo a unas reglas estándar para juegos de mesa con miniaturas que conocen bien todos los aficionados. Pero los aficionados a este tipo de entretenimientos han podido hacerse en los últimos años con varios inspirados en Belchite.

Uno de ellos lo ha desarrollado el barcelonés Javier Romero. El número de octubre-noviembre del año pasado de la revista 'World at War', incluía su juego 'Belchite y Teruel'. Se trata de un 'wargame' para dos jugadores centrado temáticamente en las batallas de Teruel (diciembre de 1937), Alfambra (diciembre de 1937 a febrero de 1938) y Belchite (agosto a septiembre de 1937). El juego utiliza las populares reglas del sistema 'Fire & Movement' de Eric Harvey, con reglas exclusivas que le permiten simular estas tres importantes luchas de la Guerra Civil Española. El mapa (55 por 86 centímetros) representa el área de las batallas, y se juega con 176 fichas troqueladas que representan las unidades de combate de cada ejército.

"El juego no solo cubre la batalla por Belchite, sino toda la ofensiva republicana -relata Javier Romero-. Visité Belchite hace años y me pareció muy interesante. El mundillo de los 'wargames', al final está dominado por las batallas del ámbito anglosajón. De la guerra civil hay muy poca cosa; no es un tema que haya inspirado 30 juegos, como es el caso del desembarco de Normandía. Así que me decidí por hacer un juego de Belchite aunque, en realidad, el frente va desde Huesca a Teruel".

El primer paso en uno de estos juegos es leer libros de historia que expliquen lo que sucedió. Luego eso se intenta llevar al tablero de juego. Romero acabó 'Belchite y Teruel' en 2016 y la revista lo publicó dos años más tarde. Ya en 2010 la empresa californiana GMT le publicó 'The Spanish Civil War' y en la actualidad, con unos 20 juegos publicados, está a punto de salir al mercado, junto a una revista estadounidense, uno suyo sobre la guerra de Bosnia.

Detalle del tablero y las fichas de 'Belchite y Teruel', del diseñador catalán Javier Romero Heraldo.es

La principal característica de sus juegos es que "están diseñados por un español". Parece una perogrullada, pero es que "se nota cuando algo lo has vivido culturalmente. Además, somos mucho más innovadores. El mundo anglosajón tiene una forma de ver la guerra muy concreta, la nuestra es mucho más amplia y damos cabida a cosas como la guerrilla".

La inmensa mayoría de estos juegos se vende por internet. Por eso, el hecho de que se publiquen en un país u otro no tiene especial importancia. Otro diseñador famoso que ha puesto sus ojos en la batalla de Belchite es el norteamericano Paul Rohrbaugh. Nacido en 1956 en Austintown, Rohrbaugh llegó a los 'wargames' de la mano de las miniaturas. En las Navidades de 1969 le regalaron el 'Afrika Korps' de Avalon y ya no pudo dejarlos. Se suscribió a la revista 'Strategy and Tactics' y la pagaba con el dinero que recaudaba cortando el césped. De jugador pasó a diseñador, campo en el que ha hecho carrera.

"Literalmente, he perdido la noción de todos los juegos que he diseñado. Algún día tendré que hacer la lista, que seguramente llegue a los 200 títulos. Mi primer juego publicado fue 'Trampling Out the Vintage: The Atlanta Campaign, 1864' y el último aparecerá muy pronto, 'Six Days War by Against the Odds'. "He utilizado juegos a lo largo de toda mi carrera docente -señala-, ya que la interacción y la participación en el juego pueden ser herramientas de motivación muy eficaces para fomentar el aprendizaje y la apreciación de la historia. Mis juegos favoritos son los que son fáciles de enseñar y aprender, interactivos y divertidos, y fieles a la historia. Un buen juego también tiene que ofrecer una bibliografía que los jugadores pueden usar para aprender más".

Rohrbaugh confiesa que no ha estado nunca en España, lo que no le ha impedido ambientar algunos de sus juegos en nuestro país. Es el caso de 'Courageus Tragedy. The Battle of Belchite, august-september 1937'. "He estado fascinado durante mucho tiempo por la Guerra Civil Española, y por los muchos "y si..." que se asocian con ese trágico conflicto -relata-. En mi opinión, debería considerarse parte de la Segunda Guerra Mundial (al igual que los conflictos en China, Etiopía y la Guerra del Chaco en Sudamérica). Se trata del primero de dos juegos de una serie de importantes batallas ambientadas en la Guerra Civil española, y en los que se incluyen Brunete, Guadalajara y el Ebro.

Tablero, fichas e instrucciones de 'Courageus Tragedy', juego inspirado en la batalla de Belchite y diseñado por el norteamericano Paul Rohrbaugh Heraldo.es

'Courageous Tragedy' es una simulación de la ofensiva republicana en el frente de Aragón en agosto de 1937, en el intento de llegar hasta Zaragoza. Se puede comprar por 24,95 euros más gastos. Rohrbaugh ha diseñado también 'Breaking Teeth. The battle of Teruel, december 15, 1937' (19 euros).