'Realfooding': la cocina de la abuela que arrasa en las redes sociales

¿Quién tiene una cuenta de Instagram y no conoce a Carlos Ríos y a su movimiento ‘Realfooding’? Este nutricionista ha conseguido modificar los hábitos de alimentación de miles de personas gracias a sus publicaciones en Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores. Su fama nació y aumentó rápidamente gracias a sus redes sociales, donde difunde información divertida sobre alimentación basada en la cocina de su abuela. Ya ha escrito un libro (‘Come comida Real’) y tiene su propia aplicación (‘Myrealfood’).

El argumento principal de su movimiento es comer y cocinar como se hacía antes, y no como ahora. Su misión: “luchar, a través del conocimiento, contra las multinacionales de los productos ‘ultraprocesados’ y devolver la comida real a la población”.

“Carlos Ríos hace una buena labor y está formado y capacitado para difundir información sobre alimentación. Ha sabido hacer ver que los profesionales que estamos especializados en nutrición tengamos voz, aunque a veces no es todo tan blanco y negro como él defiende. A raíz de su éxito en redes sociales, hay más profesionales en el mundo digital aunque continúa habiendo intrusismo”, explica Gloria Pérez, Colegiada 217 del Colegio profesional de Dietistas Nutricionistas de Aragón.

¿Cuál es la clave para conseguir una buena alimentación según Carlos Ríos? “Basar la alimentación en ‘comida real’ -alimentos sin etiquetas o con procesados mínimos-, combinándola con ‘buenos procesados’-alimentos que por el hecho de ser procesados no pierdes sus cualidades- y evitando ‘ultraprocesados’-productos con más de cinco ingredientes en su etiqueta y altos en azúcares y aceites-“, dice este nutricionista.

El libro ‘Come Comida Real’ fue publicado a principios de 2019 y es una guía para “transformar” la alimentación y la salud de la sociedad. El malagueño utiliza la metáfora de la película Matrix para demostrar que actualmente “vivimos en un mundo en el que no comemos comida real sino productos que han puesto ante nuestros ojos. Un entorno perfectamente diseñado para el consumo de comestibles insanos: los ultraprocesados”.

Sobre la aplicación ‘Myrealfood’



La aplicación 'Myrealfood' es la última novedad de Carlos Ríos. Esta App tiene un detector de código de barras que permite comprobar si los alimentos son ‘ultraprocesados’, ‘buenos procesados’ o ‘comida Real’. Además, se puede llevar, gracias a un calendario, un control de los alimentos que el usuario ha ingerido cada día y así, hacer un balance semanal o mensual.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera "incompleta" 'Myrealfood' ya que no tiene registrados todos los productos. Sin embargo, entiende que se trata de una aplicación nueva y que, por tanto, es normal que no haya siempre resultados cuando se escanean algunos productos. El sistema de clasificación que utiliza esta aplicación es el NOVA, es decir, divide los alimentos en tres grupos, en este caso, en ‘comida real’, ‘buenos procesado’ y ‘ultraprocesados’

“La aplicación está bien pero en los aditivos no. Carlos Ríos critica ciertos aditivos y conservantes porque son controvertidos pero EFSA -Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria- controla los aditivos y si están presentes es porque son seguros”, ha asegurado Gloria Pérez. La OCU también considera que el tratamiento que esta aplicación ofrece sobre los aditivos no es el correcto : “La App evalúa los aditivos, aunque incluye los aromas en este grupo y no es correcto tratar estos ingredientes como tales”.

A pesar de que la aplicación 'Myrealfood' parezca una novedad, no es así. Antes de que saliera, ya había otras dos apps que tenían como función ayudar a que los consumidores se alimentaran mejor. Es el caso de 'ElCoco', que según la OCU, es la más sencilla de las tres. Evalúa los productos escaneados en utilizando de dos criterios: sistema Nutriscore (da una valoración nutricional global del producto en base a su composición) y clasificación NOVA (clasifica el producto según su grado de procesamiento, siendo el nivel 1 el que corresponde a los alimentos no procesados y el nivel 4, con productos ultra procesados que nada tienen que ver con el alimento de origen).

'Yuka' es la otra opción que tienen los consumidores. Esta aplicación tiene en cuenta 3 criterios y los pondera de la siguiente forma: 60% de composición nutricional, 30% de aditivos presentes en el alimento y 10% de carácter ecológico del producto. Todo ello da lugar a una escala que clasifica el producto escaneado con 4 adjetivos: malo, mediocre, bueno y excelente, según explica la OCU.

La salud depende en gran medida de la alimentación. Por esa razón, “es un peligro para la sociedad que personas que no son nutricionistas sean influyentes”, ha explicado Gloria Pérez. Además, la publicidad juega un papel importante en numerosos 'influencers' de alimentación: “Hay marcas que pagan a personas influyentes para que publiciten ciertos alimentos. Sin embargo, si es una persona que sabe, no se deja sobornar por las empresas”, ha sentenciado esta nutricionista.