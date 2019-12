Llenazo de Ara Malikian, doblete de Carolina Durante y regreso de Tahúres Zurdos en la Navidad zaragozana

Los aficionados a la música no tendrán que tomarse un respiro durante las fiestas navideñas. La variada y prolífica programación en Zaragoza promete emociones fuertes y diversión en un periodo en el que las celebraciones familiares ganan terreno. Sobre la mesa, propuestas diversas y solventes para contentar a todo tipo de público.

Sin duda, el concierto más ambicioso es el que protagonizará Ara Malikian el 27 de diciembre en el Príncipe Felipe, en el marco de su exitosa gira mundial ‘Royal Garage World Tour’. El libanés hace de cada recital un espectáculo completo, con una deslumbrante e imponente puesta en escena. Además, en la capital aragonesa juega en casa por los múltiples lazos que le unen.

Otra actuación que puede atraer a multitudes es la de los ‘triunfitos’ Ana Guerra y Cepeda, que cantarán en la sala Multiusos del Auditorio el sábado 21.

Las Armas será uno de los centros neurálgicos, con un menú coronado por la doble actuación de Carolina Durante, uno de los grupos de moda del panorama nacional. La formación madrileña comparecerá sobre las tablas el 21 y 22 de diciembre. A buen seguro, asomarán sus hits ‘Cayetano’, ‘Perdona (ahora sí que sí)’ o ‘Las canciones de Juanita’. Como telonero ejercerá en ambas veladas el quinteto aragonés Mediapunta, que presentará su EP ‘Amor olímpico’.

Dani Fernández, miembro de la desaparecida ‘boyband’ Auryn, pisará Las Armas el día 20 para alumbrar su primer álbum en solitario, ‘Incendios’, con un total de 10 canciones. Como curiosidad, este artista manchego fue con 14 años el representante español en Eurovisión Junior, quedando en el cuarto puesto.

El Gilda Fest servirá cuatro nombres ‘made in Zaragoza’ el día 27: Sheriff, GranSol, Señoras y Bedeles y Psychophonicos.

Pondrá la guinda en la sala del barrio de San Pablo el trapero Cecilio G el 4 de enero. En el 'show' del barcelonés golpearán sus afilados temas más viralizados hasta la fecha, como ‘From darkness with love’ o ‘Gucci Sanna’, canciones que han convertido al catalán en un referente en la emergente música urbana nacional.

El Teatro de las Esquinas se revela como otro recinto entregado a la música. El sábado 21, Morodo, el artista español más internacional en la música jamaicana, presentará un directo con sus grandes éxitos acompañado de su banda Okoumé Lions. Un día después, se llevará a cabo un homenaje a Mecano en familia.

El día 26 retornarán a la vida unos clásicos, Tahúres Zurdos, tras 15 años de retiro. El pasado verano, el grupo navarro regresó con su formación original para un concierto benéfico en Pamplona. Un reencuentro que volvió a encender una llama que ahora arderá en las Esquinas, punto de arrancada de su gira. Aurora Beltrán y sus compañeros abordarán las estancias más soleadas del repertorio forjado desde 1987 hasta 2004.

El gaitero Carlos Núñez cerrará el círculo el día 28 con su tradicional gira navideña. Este año, el mago de las gaitas y las flautas traerá sorpresas, colaboraciones con músicos y hará viajar por la esencia de los sonidos celtas a través de países como Irlanda o Escocia, pero también por el mundo hispánico que bebió de esas fuentes.

El Rock&Blues proseguirá con su sólida apuesta por las actuaciones en vivo. Los zaragozanos Seven tomarán la palabra con sus versiones del rock el 19. También jugarán en casa White Coven estrenando la edición en vinilo de su disco ‘Overseas’ el 21. Tras la jam session del 22, el 25 se celebrará la ‘Negra Navidad’ con Cuti Vericad & The Mogambos y The Twangs. El hiperactivo saxofonista Dani Nel.lo saldrá a escena el 26. Finalmente, los Black Jamming ejecutarán sus versiones de grandes clásicos de la música negra de los 70s y 80s.

Las Navidades vienen también movidas en La Lata de Bombillas. Su menú resulta muy apetecible: Pau Vallvé (20), Camellos y Will Spector y los Fatus (21), Jack Wish (26), Vonzo e Indios y vaqueros (27) y El Petit de Cal Eril (28).

La Casa del Loco vivirá una fiesta el día 21 con el homenaje a Iron Maiden a cargo de Iron Maños. La sala Zeta contará con el dúo de rap Dirty Porko & Crie 930 (21), TDR Rock Cover (27) y Movimiento Etiliko (28). La Ley Seca apostará por Culo y Supernaut (21), Lucas Colman (27) y Badlands (28). La Campana Underground alineará a Eva McBel (20), Crisálida (21), Peanook (27), Blues Whale (28) y El Twanguero (3 de enero). La Bóveda del Albergue citará a Carmen Saínza (22), 42 Gramos (27), Jesús Tejero (28) y TKMTrío (29). La sala Creedence se deleitará con Joan Villalonga (21) y The Jam Party (28). Finalmente, El Corazón Verde reunirá a El Mantel de Noa (20), Juana Everett (28) y María José Hernández (3 de enero).