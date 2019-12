¿Quién es Soy una Pringada, la actriz y youtuber que no gusta a Vox en Binéfar?

El nombre real de Soy una Pringada es Esty (Estíbaliz) Quesada. Es de Bilbao, tiene 25 años y se dio a conocer hace poco más de tres años como YouTuber. En este tiempo sus deslenguados alegatos, llenos de expresiones malsonantes, como su ya famoso "cacho de mierda", han enganchado a 270.000 seguidores, no solo en la red de vídeos, sino también en Instagram. Un área, la de las redes sociales, que ya se le queda muy pequeña. La joven dio el salto a la televisión, nada menos que de la mano de Los Javis y Globomedia, y ahora prepara un programa de viajes con Nuria Roca.

Más allá de su imagen 'destroyer', su intencionado y provocador feísmo tiene mucho que ver con la contracultura y con cierta actitud punk. La joven, propietaria de un aspecto y de unas medidas corporales muy lejos de los estándares, es el 'antipostureo' con patas. La némesis de Mr. Wonderful. Y sus soflamas, mucho más enjundiosas de lo que puede parecer en un principio. En ellas habla, por ejemplo, de las tentaciones de suicidio que ella mismo ha tenido. O de la hipocresía en torno a las personas gordas. Un asunto que tuvo su momento más viral con el 'slogan' "Carlota Corredera, gorda traicionera'. Poniendo en la picota a la popular presentadora de 'Sálvame', que justo en esa época había adelgazado mucho, Soy una Pringada señalaba lo siguiente: "Si estás gorda y adelgazas, bien; si estás delgada y engordas, también bien. Pero no reniegues de lo que eres, porque en el peso no está la felicidad".

Esty Quesada con Javier Cámara en la serie 'Vota Juan'. Movistar

YouTube convirtió a Esty Quesada en voz y en espejo de los jóvenes y adolescentes fuera de los márgenes, de los que no son y probablemente nunca serán los más 'populares' de la clase.

Soy una Pringada pasó a ser la reina de los pringados hasta, en cierto modo, dejar de serlo. En 2019 reúne la suficiente capacidad de influencia como para ser reclamada, incluso a nivel oficial, para dirigirse a los más jóvenes en su propio lenguaje. Para hablarles, como fue el caso del Ayuntamiento de Binéfar, sobre feminismo y violencia de género. Algo que levantó ampollas entre los representantes de los ultraderechistas de Vox en la localidad oscense. «No representa de ningún modo los valores» que, según ellos, son necesarios «difundir entre los jóvenes», escribieron. A su juicio, Soy una Pringada tiene «un vocabulario soez y escaso, representa la figura esperpéntica de esta sociedad histérica e histriónica, y dudamos muy mucho de que esta persona sea un modelo a seguir».

A lo cual ella respondió en su cuenta de Instagram copiando y pegando estas críticas y añadiendo: "Han hecho un comunicado en mi contra, os juro que me hace mucha ilusión».

Esty Quesada acudió el pasado 25 de noviembre a la localidad oscense como parte de los actos por el Día Contra la Violencia de Género, que incluían otras actividades, como la lectura de un manifiesto o la proyección de cortos realizados por mujeres del Festival de Cine de Huesca. También, un encuentro con la Youtuber, que tuvo formato de entrevista. En él, la concejala de Igualdad, Teresa Pallás, del PSOE, charló sobre diversas cuestiones con Soy una Pringada ante más de 50 chavales que llenaron la sala. Fue un acto participativo, en el que en algún momento salió el tema de las críticas de Vox, aunque, dicen desde el Ayuntamiento, "sin acritud; entre risas". Después la joven leyó extractos de sus dos libros, 'Freak' y 'Las cosas que me salvaron la vida". Ya por la noche, pinchó en el Pub Tao, que también se llenó hasta la bandera.

A posteriori, el tema saltó al pleno, donde la única representante de Vox en el Ayuntamiento de la localidad hizo un ruego para que de ahora en adelante se consensúen los perfiles de las personas que participan en los actos.

En este tiempo, Soy una Pringada ha pasado de ponerse delante de su cámara casera a hacerlo delante de las de los platós y sets de rodaje. Globomedia fue la primera gran productora española en fijarse en su potencial y la fichó para la serie 'Looser', que se emitió en Flooxer dirigida por los Javis. En ese canal 'on line' dieron ellos mismos sus primeros pasos con 'Paquita Salas', donde Soy una Pringada también hizo un cameo.

Esty Quesada estrenará en enero un programa de viajes junto a Nuria Roca. TNT

De ahí a 'Vota Juan', de Movistar, una de las series más nominadas en los Premios Feroz de este año, en la que interpreta a la hija de un ministro interpretado por Javier Cámara. Lo siguiente será, desde el 26 de enero, en TNT, 'Road trip', un viaje en cinco episodios que la bilbaina realizó junto a Nuria Roca el pasado mes de octubre por Estados Unidos. “Con Esty he reído, he discutido, he disfrutado, he descubierto cosas que desconocía… ¡Ha habido magia!”, dice Nuria Roca de su compañera. Esty, por su parte, cuenta así su experiencia: “Este viaje ha sido un puto sueño. Siempre he tenido a EE. UU. muy presente en mi vida porque todas las pelis y la mayoría de cultura que consumo es muy de allí, pero pensé que nunca iba a pisar el país y, menos aún, vivirlo de esta manera. Hemos estado en la USA profunda, hemos probado los waffles con pollo frito…".