José Ángel Mañas resucita las atmósferas del Kronen en una ‘road movie’ carnavalesca

José Ángel Mañas no ha podido escapar a su destino: desde hace un cuarto de siglo le perseguía la espesa huella de ‘Historias del Kronen’, el libro con el que fue finalista del Nadal, la novela que inspiró una turbadora película de Montxo Armendáriz, con Juan Diego Botto y Jordi Mollá en el reparto, y que «era como un diario caótico de mi propia vida de noche, drogas, rocanrol y todo el sexo que se podía» por el barrio de Malasaña.

"Aquel libro salió un poco por azar, por el impulso de una juventud llena de vitalidad y de peligros". Han sucedido muchas cosas desde entonces; la gente le decía que tenía que volver a aquel ámbito y aquellos personajes. "No lo veía claro. No me apetecía. Pero un día, tras un sueño intranquilo, se me apareció la novela: reaparecían Carlos, que era como un ‘destroyer’, y Pedro, más conservador. Pusilánime. Me imaginé qué pasaría en su vida un cuarto de siglo después". Así nació ‘La gran juerga’, Premio Ateneo que edita Algaida. Si ‘Historias del Kronen’, con su desgarro existencialista, transcurría en las calles de Madrid, Mañas tuvo claro que la nueva novela debía ser una ‘road movie’. "Me ha interesado contar el paso del tiempo, la evolución de dos personajes muy distintos, y someterlos a una situación límite". Carlos sigue siendo un kamikaze, capaz de desarrollar un cinismo invencible. Y Pedro parece desdibujado en una existencia pobre de baja intensidad.

Y no solo eso: analiza las relaciones de dos seres humanos en una novela medida, más cinematográfica, pero a la vez muy suya: "La novela es el terreno de la transgresión y de la libertad. Yo defiendo el arte como espacio carnavalesco de creación, placer, revelación y aventura", declara.

Una conexión con Salem

Mercedes Fisteus, hija de gallegos, es leonesa de Villablino. Ganó el Premio Ateneo joven con su primera novela: ‘Dentro de dos años’, que es una mirada a los juicios de Salem, que contó Arthur Miller. "Llegué a este tema porque me interesaba mucho la inquisición española; de ahí pasé a las persecuciones de brujas y derivé hacia a los juicios de Salem, donde he incorporado, sobre todo al final de mi novela, el macartismo, como persecución política y como impugnación general de los compañeros", explica.

Mercedes fue algo más allá: insistió en sus pesquisas y se atreve a enjuiciar al mismísimo juez del proceso. "Lo hago, sí, en un juicio real y en un juicio moral. Me di cuenta de que este hecho del siglo XVII en Estados Unidos tenía un parentesco con España". Nadie había reparado en ello y Mercedes afirma que "quise hacer una trama que fuera creíble y equilibrada, que nadie piense que es una locura o un delirio porque no lo es. Tiene fundamento". Recuerda que ‘Dentro de dos años’ es una primera novela y que por ahora no sabe qué camino seguirá. Mientras, de ciudad en ciudad, aprende y disfruta. Y sonríe.