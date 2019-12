Noche de premios y emoción en el Festival de Cine de Zaragoza

La actriz Luisa Gavasa recibió ayer el cariño de su ciudad en la gala de clausura del Festival de Cine de Zaragoza en la sala Mozart del Auditorio. Gavasa fue galardonada con el Premio Augusto Ciudad de Zaragoza y quiso dedicarlo «a todas esas personas que me paran por la calle, mujeres y hombres, y me dicen las cosas más hermosas que os podéis imaginar. A esta Zaragoza romana que llevo en mi corazón, en mi sangre y en mi herencia que son mis hijos y mis nietos», pronunció emocionada. Recibió la mayor ovación durante el acto que puso fin a 17 días de programación dedicada al cine. Durante la ceremonia presentada por Jesús Nadador se desvelaron los premios de las distintas categorías así como los galardones al director aragonés Álex Rodrigo (Augusto Talento Siglo XXI), al actor Vladimir Cruz (Augusto Latino), a la editora Teresa Font (Augusto a los Oficios del Cine) y a Aragón TV (Augusto a la Entidad por su apoyo al audiovisual).

Además, el festival otorgó un Augusto Ciudad de Zaragoza al Auditorio en conmemoración de su 25 aniversario. Lo recogió su director Miguel Ángel Tapia y lo dedicó a todo su equipo. En el transcurso de la gala, que alcanzó las dos horas y media de duración –se dieron alrededor de una treintena de premios–, también se concedió una distinción especial a Marruecos, protagonista de un ciclo en la Filmoteca durante esta edición.

Anoche se reivindicó una vez más que Aragón es tierra de cine. A la entrega asistieron el consejero autonómico de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci; el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Víctor Lucea; la vicealcaldesa y consejera de Cultura del Ayuntamiento, Sara Fernández y el gerente de la entidad municipal Zaragoza Cultural, David Lozano.

Vladimir Cruz recibió el Augusto Latino de manos de su compatriota y amigo Jorge Perugorría ­–protagonistas memorables de ‘Fresa y chocolate’– y Cruz recordó los vínculos de Zaragoza y Cuba recitando versos de José Martí.

«La vida son círculos y hoy se cierra uno que empezó en mi vida hace unos 20 años cuando el director del festival me llamó para que fuera jurado en el certamen de cortometrajes. Había uno que era en blanco y negro y salía una mujer. Lo había dirigido una chica muy joven que se llamaba Paula Ortiz. Me emperré en que le dieran el premio y le dije: “Estaré siempre a tu lado, cuenta conmigo”. Y de su mano luego me han llegado muchas cosas», confesó la actriz, quien también tuvo palabras de agradecimiento para el director zaragozano Álex Rodrigo, con quien acaba de rodar la serie ‘El último show’. Y para cerrar aún más el círculo, el director del Festival de Cine de Zaragoza, José Luis Anchelergues anunció que ya piensa en las bodas de plata, el próximo año, que celebrarán junto a dos festivales hermanos: el de La Almunia y el de Fuentes de Ebro.