Taylor Swift y la joven Billie Eilish arrasan en los American Music Awards

La joven artista Billie Eilish, de 17 años, confirmó su fenómeno y arrebató esta noche parte del protagonismo a la estrella Taylor Swift, la auténtica ganadora de los American Music Awards (AMAs) con cinco premios y nombrada "artista de la década".

El Teatro Microsoft de Los Ángeles acogió la entrega de los galardones AMAs, que sirven como antesala de los prestigiosos Grammy, aunque con la diferencia de que se determinan por una encuesta popular dirigida a consumidores de música, en lugar de votarse por los expertos de la industria.

Entre las actuaciones más espectaculares de la noche estuvieron la presentación de Eilish, arrebatadora ante las cámaras; Selena Gomez, de regreso sobre los escenarios, y la propia Swift, que se llevó cinco galardones y recordó su exitosa carrera musical de más de 10 años en un homenaje a su legado.

TAYLOR SE CORONA COMO "ARTISTA DE LA DÉCADA"

Además de ganar cinco premios en esta edición, Swift fue nombrada "artista de la década" 2010-2020, un título que la sitúa en una posición de honor compartida con iconos como Elvis Presley (1950), The Beatles (1960), Stevie Wonder (1970) y Michael Jackson (1980), quien a su vez fue laureado como el "artista del siglo XX" durante los AMAs del año 2002.

En su gran noche, Swift también batió el récord del propio Jackson como la persona más premiada de la historia de los AMAs, al sumar un total de 29 galardones a lo largo de su carrera, por encima de los 24 que obtuvo el "rey del pop".

La estadounidense de 29 años -como el número de premios que atesora- triunfó en la categorías "artista del año", "vídeo musical favorito", "cantante pop favorita", "artista favorito adulto-contemporáneo" y "álbum pop favorito".

El gran homenaje de Swift llegó después de un año que ella misma calificó de "complicado" sobre el escenario, ya que perdió los derechos de sus primeras grabaciones cuando dos empresarios compraron su antigua discográfica, algo que impedía a la cantante interpretar hoy sus mayores éxitos hasta que ambas partes lograron un acuerdo.

"Esta industria es muy rara a veces", dijo la artista al final del espectáculo.

EILISH SE CONFIRMA ANTES DE COMPETIR CONTRA ROSALÍA

Con 17 años y un único álbum bajo el brazo, Billie Eilish confirmó que su fenómeno es imparable al protagonizar una de las actuaciones más comentadas de la noche y llevarse dos galardones: "mejor artista alternativo" y "mejor artista nuevo"

Precisamente, la cantante está nominada a esa misma categoría en los Grammy junto a Rosalía, el otro nuevo fenómeno musical del año. El éxito de la estadounidense esta noche anticipa una reñida competencia contra la española de cara al próximo enero, cuando se entreguen los prestigiosos galardones.

Eilish celebró su debut discográfico 'When We Fall Sleep, Where Do We Go?' -también nominado al álbum del año en los Grammy-, con el que ha revolucionado tanto la industria musical alternativa como la comercial.

"Aquí estoy otra vez", dijo la cantante al subir por cuarta vez al escenario para presentar la actuación del grupo Green Day, después de recibir sus galardones.

Incluso sus competidores directos reconocieron su admiración hacia la joven cantante y compositora nacida en 2001, como el rapero Lil Nas X, quien admitió al recoger una estatuilla: "Sé que esta puede ser la gran noche de Billie".

UNOS AMERICAN MUSIC AWARDS CON ACENTO LATINO

A pesar de estar enfocados en el mercado anglosajón, la gala de estos AMAs tuvo acento latino con las actuaciones de Selena Gómez y Camila Cabello, quien ganó la 'colaboración del año' por 'Señorita' junto a su pareja, Shawn Mendes.

Cabello actuó en dos ocasiones, en solitario y con Mendes en una presentación que demostró ante las cámaras la química que hay entre los dos artistas.

Gómez, por su parte, abrió la gala con una actuación en la que cantó sus nuevos sencillos como anticipo del álbum que lanzará al principios del año que viene, lo que supondrá su regreso a la música tras un largo parón.

Una de las imágenes más virales de la noche fueron los aplausos y gritos de Swift y Halsey, entre el público, mientras Gómez cantaba los primeros versos de su recién estrenada canción a “Look at her now”.