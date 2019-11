Karina Soro, la zaragozana a un paso de entrar en 'Operación Triunfo'

A sus 21 años, la zaragozana Karina Soro lleva casi toda su vida preparándose para algo que podría estar a punto de suceder: hacerse un hueco en la música. En este caso, de la mano de 'Operación Triunfo'. Aunque no despega los pies del suelo. "Me gusta el formato. Siendo honesta, soy fan", explica la joven, que desde hace unos meses vive en Madrid ("allí es todo más complicado pero hay mas puertas a las que llamar", opina). "He seguido 'O.T.' y hasta ahora no me veía capaz de gestionar lo que conllevaba. Es algo bastante grande, vaya bien o mal. Eso de estar encerrado, emocionalmente es algo importante. No tenía tablas. Pero ahora sí. Creo que puedo aprovechar la parte buena que te da un programa así. Y la parte de la fama, que puede ser algo malo, porque llega de golpe".

Hace dos semanas, convenció a un jurado, en el que se encontraba la carismática Noemí Galera, con dos canciones, una de Adele y otra de Etta James que, cuenta Karina, eligió por gusto personal y por "estrategia". "En la primera me podía mover, demostrar mi estilo y mi presencia. Y en la otra enseñé mi parte más emotiva y la voz".

A pesar de su juventud, Karina no llega al concurso siendo una novata. En Zaragoza se formó en el Bachillerato de Artes Escénicas y ha estudiado danza desde niña. Ahora, también, canto. Ha colaborado asimismo con varios artistas aragoneses, como los emergentes Rosin de Palo, amigos del instituto. Y, lo más importante, ha grabado un EP de cinco canciones, 'Candy', que está desde hace un mes en el mercado. Surgió a partir del interés del rapero zaragozano residente en Granada, Haze. "Me llamó después de haberme visto una 'cover' (versión) en YouTube, y me preguntó si tenía algo escrito", recuerda Karina. De la comunión artística de ambos ha surgido este trabajo discográfico, que se une a otro proyecto, ahora en el aire por lo que pueda pasar con los cástines de 'Operación Triunfo', ya que Karina también ha sido seleccionada para formar parte del musical 'Dirty Dancing', cuyos ensayos para iniciar la segunda temporada empezarán pronto.

Musicalmente, se considera influida por dos estilos: el R'n'B y el pop. Pero, dice, "cojo de muchos lados. La gente de mi generación somos muy desprejuiciados, no nos encasillamos y tenemos muchas influencias".

De momento, solo la participación en el casting ya tiene revolucionado a su entorno: "La gente se volvió bastante loca. Pasé horas respondiendo mensajes en el móvil".

Sobre sus posibilidades de entrar en 'O.T.' dice: "Creo que las tengo, porque si no, no me habría presentado, me veo capaz, pero entrar de verdad... Tampoco depende de mí, todo dependerá de lo que estén buscando. No lo pienso demasiado. Haré mi trabajo lo mejor que pueda, porque no sé qué tienen en la cabeza. De momento, el casting final me apetece un montoÓn. Si no entro, ¡a seguir 'p'alante!'".