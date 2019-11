Warner Bros trabaja en una secuela de 'Joker' con Phoenix y Todd Phillips

El estudio Warner Bros. está trabajando en una secuela de la película 'Joker' que pudiera contar de nuevo con Todd Phillips como director y con Joaquin Phoenix como estrella interpretando a este villano de las historias de Batman, informó este miércoles el medio especializado The Hollywood Reporter.

'Joker' ha sido uno de los grandes fenómenos cinematográficos de este año y lleva recaudados 1.019 millones de dólares hasta el momento, según los últimos datos del portal especializado Box Office Mojo.

Esta película, además, batió el récord de la cinta para adultos más taquillera de la historia (sin contar la inflación) y se convirtió en el primero de estos filmes no aptos para menores en superar los 1.000 millones de dólares.

La crítica también dio su respaldo a 'Joker', ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia.

Con todos estos argumentos, Warner Bros. se encuentra en negociaciones para que Phillips se vuelva a sentar en la silla de director y para que escriba esta continuación junto a Scott Silver, con quien también firmó el guion de 'Joker'.

Además, el objetivo de Warner Bros. es que Joaquin Phoenix vuelva a encarnar al Joker después de una interpretación que le sitúa este año como uno de los grandes favoritos al Oscar a mejor actor.

The Hollywood Reporter destacó también que una de las ideas de Phillips es desarrollar una serie de películas sobre los orígenes de algunos personajes de DC Comics, tal y como hizo en 'Joker'.

Por el momento, no hay confirmado ningún proyecto al respecto.

'Joker', una cinta con aroma al cine de Martin Scorsese que contaba en su elenco con Robert De Niro y Zazie Beetz, también fue situada en el centro de la polémica por las críticas que le acusaban de alentar la violencia.

"No veo la glorificación (de la violencia)", dijo Phoenix en una entrevista.

"Para mí, el punto de partida siempre ha sido el trauma infantil. Y no sé cómo puedes glorificar eso. Hay cosas que necesitamos hablar, explorar, de las que no deberíamos huir... Acusar una película de glorificar la violencia es absurdo. Y no creo que sea responsabilidad de un cineasta enseñar moralidad al público: usa tu jodida cabeza", añadió.